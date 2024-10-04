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4 октября 2024, 15:32 Читати українською

Большинство компаний не смогут компенсировать повышение военного сбора работникам — опрос

55% компаний не смогут компенсировать своим работникам повышение военного сбора с 1,5 до 5%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации среди компаний о потенциальном увеличении налоговой нагрузки на работодателей.

55% компаний не смогут компенсировать своим работникам повышение военного сбора с 1,5 до 5%.
Фото: pixabay.com

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Повышение военного сбора

Отмечается, что в случае повышения военного сбора до 3% или 5% более половины, а именно 55% участников опроса отметили, что не смогут компенсировать эту разницу своим работникам. Соответственно это приведет к снижению реального дохода людей.

В случае роста военного сбора до 3% полностью компенсировать разницу при ближайшем пересмотре заработных плат готовы 15% компаний, частично — 14%. Остальные 7% рассматривают вариант полной компенсации за счет введения надбавки до конца года, в котором будет отменено военное положение.

Если речь идет о росте военного сбора до 5%, то полностью готовы компенсировать снижение реального дохода работников несколько меньше компаний — 14%, а частично — 13%. И 6% готовы полностью компенсировать прибавку до конца года, в котором будет отменено военное положение. Другие компании рассматривают разные подходы к компенсации или еще не приняли соответствующее решение

Начисление ЕСВ

По оценке 58% опрошенных компаний, повышение базы начисления ЕСВ в размере 22% с 15 до 20 размеров минимальной заработной платы (будет относиться к заработным платам до 160 тыс. грн) существенно повлияет на расходы компании.

В целом увеличение налоговой нагрузки — потенциальный рост НДС, военного сбора, ЕСВ — заставит 56% опрошенных компаний сокращать другие важные для функционирования компании расходы. Для 11% компаний такое повышение может привести к частичному сокращению производства или бизнеса.

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Повышение НДС

К идее повышения ставки НДС бизнес также относится настороженно, ведь этот шаг может вместо борьбы с тенью, наоборот стимулировать контрабанду и незаконную торговлю. Оценивая влияние повышения НДС, следует учитывать не сугубо фискальный эффект, а спрогнозировать влияние на экономику Украины в средне- и долгосрочной перспективе.

В качестве альтернативы тотальному повышению НДС бизнес поддерживает предложение обложить НДС импортные операции с товарами до 500 евро в сопровождаемом багаже и до 150 евро для почтовых и экспресс-отправлений, которые освобождены от налогообложения.

Опрос

Экспресс-опрос проводился с 1 по 3 октября 2024 года среди членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации.

Участники опроса — 71 компания из разных отраслей экономики. Среди участников международные компании — 79%, украинские компании — 21%; 48% - крупные предприятия, 44% - средние и 8% - малы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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