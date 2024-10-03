НБУ не видит предпосылок для возврата к плавающему курсу гривны — Пышный

Национальный банк Украины пока не видит предпосылок для возврата к плавающему курсу гривны. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в колонке для ЭП, посвященной годовщине отказа от фиксированного курса гривны.

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«Кардинальных изменений в нашей валютно-курсовой политике ожидать не стоит. Мы остаемся в режиме управляемой гибкости курса. По нашему мнению, этот режим является оптимальным, учитывая перманентный структурный дефицит валюты. Хотя мы всегда отмечаем, что управляемая гибкость курса — это промежуточный формат, о переходе к полноценному плаванию курса говорить точно рано», — подчеркнул Пышный.

Глава НБУ пообещал, что валютно-курсовая политика регулятора и дальше будет направляться на сохранение контролируемой ситуации на валютном рынке для возвращения инфляции к цели 5% в ближайшие годы.

«Для этого НБУ будет сохранять активное присутствие на рынке: компенсировать структурный дефицит иностранной валюты и обезопасить курсовую динамику от резких движений. Это будет способствовать умеренным колебаниям гривны в обе стороны (и в сторону ослабления, и в сторону укрепления) как на относительно коротких, так и на более продолжительных временных промежутках в зависимости от изменения рыночных условий», — отметил Пышный.

Он отметил, что за последний год официальный курс гривны по отношению к доллару ослаб почти на 13%.

«Это произошло на фоне сочетания экзогенных факторов (более длительная и интенсивная война, разрушение энергетики, слухи о „дефолте“), смягчение монетарной политики и валютных ограничений Нацбанком, что было критически важно для бизнеса и стимулирования экономической активности», — пояснил глава НБУ.

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В то же время курс гривны к доллару на наличном рынке за год ослаб на 9%. В этом контексте Пышный напомнил, что ставки по гривневым срочным депозитам год назад даже за вычет налогов превышали 12%, а ставки по облигациям внутренней государственной достигали 19%.

«В контексте привлекательности гривни нашей задачей, прежде всего, является защита гривневых сбережений населения от инфляции. Эта защита была обеспечена в полной мере, в том числе благодаря умеренной курсовой динамике», — добавил Пышный.