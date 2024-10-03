Банки собираются использовать SWIFT для транзакций с токенами с 2025 года

Коммерческие и центральные банки могут проводить реальные испытания транзакций цифровых активов в сети межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей SWIFT, начиная со следующего года. Об этом сообщает Bloomberg.

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Организация, стоящая за глобальной сетью SWIFT, позволит кредиторам перемещать реальные деньги и активы в пробных транзакциях между разными блокчейн-реестрами.

По словам Ника Керигана, руководителя отдела инноваций SWIFT, это изменение объединит разные платформы, на которых как центральные, так и частные банки экспериментируют с технологией блокчейн.

«Мы не хотим видеть появление того, что мы называем „цифровыми островами“. Мы пытаемся помочь отрасли найти способ обеспечить, чтобы где бы ни создавался цифровой актив или цифровая валюта, и на какой бы технологии они ни создавались, они могли успешно работать вместе друг с другом и с существующей финансовой системой», — сказал Кериган.

Такие банки, как JPMorgan Chase и Citigroup, создавали собственные возможности блокчейна в течение нескольких лет, что привело к фрагментации технологии, в которой сети разных кредиторов трудно взаимодействовать.

Между тем, использование сетей блокчейнов для токенизации активов, таких как депозиты клиентов и облигации, неуклонно растет. Ожидается, что общая стоимость токенизированных активов во всем мире достигнет $30 трлн к 2034 году, согласно июньскому исследованию Standard Chartered.

О SWIFT

SWIFT — это глобальная сеть, которая обеспечивает безопасный обмен сообщениями между более чем 11 000 финансовыми учреждениями в более чем 200 странах, осуществляя транзакции на триллионы долларов.

Ежедневно сетью посылаются миллионы сообщений с подробной информацией, такой как номера заказов и подтверждение платежей, что позволяет осуществлять денежные переводы между разными кредиторами.

Напомним

«Минфин» писал, что SWIFT разрабатывает собственную инфраструктуру для операций с цифровыми активами.