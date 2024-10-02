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2 октября 2024, 11:44 Читати українською

Укрпочта «заморозила» тарифы на доставку до конца года

Укрпочта приняла решение о сохранении тарифов на доставку как минимум до конца 2024 года. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Укрпочта приняла решение о сохранении тарифов на доставку как минимум до конца 2024 года.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Мы понимаем решения компаний, которые, под влиянием роста расходов, приняли решение об увеличении тарифов. Мы также рассматривали этот вопрос. Но, учитывая потенциально тяжелую зиму и увеличение налогов на финансирование армии, решили поддержать украинский бизнес, потребителей и военных, удерживая доступные тарифы, как внутри страны, так и для отправки за границу, для наших экспортеров», — отметил он.

Со своей стороны, Смелянский надеется, что бизнесы поддержат «Укрпочту» из-за увеличения объемов.

Читайте: Новая почта увеличила тарифы на доставку посылок

«Но мы понимаем, что бизнес и клиенты требуют не только доступных тарифов, но и качественной доставки. Поэтому „Укрпочта“ также делает все, чтобы ускорить сроки доставки и ее качество», — отмечает руководитель компании.

По его словам, в течение октября компания полностью перейдет на автоматизированную сортировку посылок, что должно уменьшить сроки доставки. Также в «Укрпочте» планируют запустить новое мобильное приложение и другие нововведения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
TAN72
TAN72
2 октября 2024, 12:57
#
Хоть кто-то не надолго подумал о людях
+
0
san4os
san4os
2 октября 2024, 13:15
#
1 липня, три місяці назад Укрпошта піднімала тарифи. І що, з нового року знову будуть піднімати? Це так про людей думають?
+
0
TAN72
TAN72
2 октября 2024, 14:43
#
НП тоже подумала ,но среагировала быстро на поднятие цен.
+
0
bonv
bonv
2 октября 2024, 13:33
#
І на тому… дякуємо
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