Укрпочта «заморозила» тарифы на доставку до конца года

Укрпочта приняла решение о сохранении тарифов на доставку как минимум до конца 2024 года. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

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Что известно

«Мы понимаем решения компаний, которые, под влиянием роста расходов, приняли решение об увеличении тарифов. Мы также рассматривали этот вопрос. Но, учитывая потенциально тяжелую зиму и увеличение налогов на финансирование армии, решили поддержать украинский бизнес, потребителей и военных, удерживая доступные тарифы, как внутри страны, так и для отправки за границу, для наших экспортеров», — отметил он.

Со своей стороны, Смелянский надеется, что бизнесы поддержат «Укрпочту» из-за увеличения объемов.

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«Но мы понимаем, что бизнес и клиенты требуют не только доступных тарифов, но и качественной доставки. Поэтому „Укрпочта“ также делает все, чтобы ускорить сроки доставки и ее качество», — отмечает руководитель компании.

По его словам, в течение октября компания полностью перейдет на автоматизированную сортировку посылок, что должно уменьшить сроки доставки. Также в «Укрпочте» планируют запустить новое мобильное приложение и другие нововведения.