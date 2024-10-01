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1 октября 2024, 19:03 Читати українською

НБУ презентовал памятную монету «Абсолютный», посвященную победе Усика (фото)

В День защитников и защитниц Украины глава НБУ Андрей Пышный совместно с украинским боксером, абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе Александром Усиком презентовали памятную монету «Абсолютный».

В День защитников и защитниц Украины глава НБУ Андрей Пышный совместно с украинским боксером, абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе Александром Усиком презентовали памятную монету «Абсолютный».► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахНовая монета посвящена победе Александра Усика, который в мае 2024 впервые за последние четверть века стал абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе и объединил сразу четыре пояса.
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Новая монета посвящена победе Александра Усика, который в мае 2024 впервые за последние четверть века стал абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе и объединил сразу четыре пояса.

Александр Усик, присоединившийся к презентации онлайн, отметил: «Благодарен за столь высокую честь, но хочу подчеркнуть, что эта монета символизирует всех спортсменов, борющихся за медали для нашей страны, а также всех тех, кто с оружием в руках защищает Украину. Наши победы — это также напоминание миру, что украинцы борются за свою жизнь, за своих родных.

Дизайн

На аверсе монеты на зеркальном фоне изображен традиционный крымскотатарский орнамент, символизирующий крымские корни Александра Усика.

«Этот узор, использованный в дизайне одного из образов спортсмена на „битве взглядов“ перед поединком за титул абсолютного чемпиона мира, подчеркивает неразрывную связь Крыма с Украиной», — говорится в сообщении.

На реверсе в центре композиции изображен стилизованный образ чемпиона-спортсмена на фоне абриса монумента «Родина-мать» — символа несокрушимости и крепости украинского народа.

Внизу слева и справа от силуэта чемпиона указаны надписи: 18.05.2024 (дата проведения боя), АБСОЛЮТНЫЙ и UNDISPUTED (титул, завоевавший спортсмен).

Читайте также: НБУ вводит в обращение новую памятную монету «Сергей Параджанов» (фото)

Дизайн монеты выполнила Александра Кучинская, скульпторы — Владимир Атаманчук и Владимир Демьяненко.

Характеристики

Памятная монета «Абсолютный» введена в обращение 1 октября 2024 г. Она имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед».

Где купить

Приобрести памятную монету «Абсолютный» можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и банках-дистрибьюторах (Укргазбанк, Ощадбанк, Таскомбанк, Приватбанк, ПУМБ) по мере их отгрузки банкнотно-монетным двором НБУ.

Детальнее о реализации монет в банках-дистрибьюторах вы можете узнать на их официальных сайтах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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