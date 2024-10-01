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1 октября 2024, 19:47 Читати українською

Кабмин изменил правила продажи авто через посредников

Сегодня, 1 октября, Кабинет министров принял постановление, согласно которому совершенствуется процедура комиссионной торговли транспортными средствами, в частности, по обязательному представлению документа, подтверждающего стоимость транспортного средства, для заключения договора купли-продажи. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Сегодня, 1 октября, Кабинет министров принял постановление, согласно которому совершенствуется процедура комиссионной торговли транспортными средствами, в частности, по обязательному представлению документа, подтверждающего стоимость транспортного средства, для заключения договора купли-продажи.
Фото: freepik.com

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По состоянию на сегодняшний день продажа от двух легковых автомобилей в год облагается налогом на прибыль на 2-й автомобиль 5%, а на 3-й в год и более — 18%.

Реализация первого транспортного средства в течение года — без налога. Продажа первого грузового автомобиля — 5%, а второго и последующих — 18%.

Когда лицо реализует легковой автомобиль (от двух и более) или грузовой в сервисных центрах МВД Украины — обязательным требованием является предоставление справки о средней стоимости или экспертной оценке стоимости транспортного средства. Таким образом, налоги уплачиваются в полной мере.

«Например, если лицо продает второе в году легковое транспортное средство в сервисном центре МВД, то с наличием справки о средней рыночной стоимости его оценят в 450 тыс. грн, и налог в 5 % составит 22,5 тыс. грн.

В то же время, торговая организация оценивает не на основе официального документа, а «со слов продавца», например 15 тыс. грн, и платит налог 750 грн. Причем стоимость автомобиля премиумкласса за 15 тыс. грн — это не аллегория, а реальность. К сожалению.

К примеру, недавно был зарегистрирован автомобиль Tesla Model 3 2022 года выпуска за 10 000 грн. В то же время, реальная средняя рыночная стоимость такого автомобиля составляет 917 083 грн", — пояснил заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

Ожидается, что утвержденные Кабмином изменения увеличат поступление в государственный бюджет.

Всего на август 2024 года в Украине работало 3,5 тыс. субъектов, осуществляющих оптовую и розничную торговлю транспортными средствами. За 2023 год через торговые организации реализовано 470 тысяч автомобилей.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Андрій М***к
Андрій М***к
1 октября 2024, 20:34
#
Хахахах. Хуже нє будєт
+
0
Три літри
Три літри
1 октября 2024, 21:42
#
Пхаха, невже авто-бариги голосували за клоуна? Ну, кушайте.

Хоч щось гарне ця влада робить.
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