Кабмин изменил правила продажи авто через посредников

Сегодня, 1 октября, Кабинет министров принял постановление, согласно которому совершенствуется процедура комиссионной торговли транспортными средствами, в частности, по обязательному представлению документа, подтверждающего стоимость транспортного средства, для заключения договора купли-продажи. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

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По состоянию на сегодняшний день продажа от двух легковых автомобилей в год облагается налогом на прибыль на 2-й автомобиль 5%, а на 3-й в год и более — 18%.

Реализация первого транспортного средства в течение года — без налога. Продажа первого грузового автомобиля — 5%, а второго и последующих — 18%.

Когда лицо реализует легковой автомобиль (от двух и более) или грузовой в сервисных центрах МВД Украины — обязательным требованием является предоставление справки о средней стоимости или экспертной оценке стоимости транспортного средства. Таким образом, налоги уплачиваются в полной мере.

«Например, если лицо продает второе в году легковое транспортное средство в сервисном центре МВД, то с наличием справки о средней рыночной стоимости его оценят в 450 тыс. грн, и налог в 5 % составит 22,5 тыс. грн.

В то же время, торговая организация оценивает не на основе официального документа, а «со слов продавца», например 15 тыс. грн, и платит налог 750 грн. Причем стоимость автомобиля премиумкласса за 15 тыс. грн — это не аллегория, а реальность. К сожалению.

К примеру, недавно был зарегистрирован автомобиль Tesla Model 3 2022 года выпуска за 10 000 грн. В то же время, реальная средняя рыночная стоимость такого автомобиля составляет 917 083 грн", — пояснил заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

Ожидается, что утвержденные Кабмином изменения увеличат поступление в государственный бюджет.

Всего на август 2024 года в Украине работало 3,5 тыс. субъектов, осуществляющих оптовую и розничную торговлю транспортными средствами. За 2023 год через торговые организации реализовано 470 тысяч автомобилей.