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1 октября 2024, 16:24 Читати українською

У российского олигарха Шелкова отсудили часть активов в Украине

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкций к российскому олигарху Михаилу Шелкову, взыскав в доход государства часть его активов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкций к российскому олигарху Михаилу Шелкову, взыскав в доход государства часть его активов.
Фото: facebook.com/seztitaniumvalley

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«Высший антикоррупционный суд 30 сентября 2024 принял решение о частичном удовлетворении искового заявления Министерства юстиции Украины к Шелкову М. Е., ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» о применении санкции, предусмотренной пунктом 1−1 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях» «, — рассказали в министерстве.

Высший антикоррупционный суд применил санкцию взыскания активов в доход государства к Шелкову, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и взыскал в доход государства права требования подконтрольных Шелковой компаний-нерезидентов к ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» по договорам займа, поставки продукции на общую сумму около $29 млн и почти 7 млн грн.

В то же время ВАКС отказал во взыскании в доход государства заблокированных средств ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на банковских счетах.

Напомним

В 2021 году Шелкова включили в украинский санкционный список.

В январе 2023 года Высший антикоррупционный суд конфисковал украинские активы российского миллиардера.

В августе 2023 года Бюро экономической безопасности совместно со Службой безопасности сообщило о подозрении Михаилу Шелкову. Его подозревали в создании и управлении организованной преступной группой, умышленном уклонении от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем.

В июле 2024 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) провел успешный аукцион по приватизации 100% уставного капитала агрокомпании «Инвестагро», ранее принадлежавшей Шелкову.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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