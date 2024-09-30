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30 сентября 2024, 14:52 Читати українською

Власти Таиланда начали раздавать деньги населению для стимулирования роста экономики

Таиланд на этой неделе приступил к реализации программы стимулирования экономики стоимостью $14 млрд, которая предусматривает выдачу денег десяткам миллионов подданных королевства, пишет Financial Times.

Таиланд на этой неделе приступил к реализации программы стимулирования экономики стоимостью $14 млрд, которая предусматривает выдачу денег десяткам миллионов подданных королевства, пишет Financial Times.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноПравящая партия «Пхыа Тхаи», которая пришла к власти в августе прошлого года, ранее обещала выплатить 45 млн человек денежное пособие в размере 10 000 бат ($309).
Фото: depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Правящая партия «Пхыа Тхаи», которая пришла к власти в августе прошлого года, ранее обещала выплатить 45 млн человек денежное пособие в размере 10 000 бат ($309). Однако против программы выступили некоторые политики и центробанк страны и правящая партия вместе с премьером Пхетхонгтхан Чинават была вынуждена перейти к поэтапной реализации программы.

В рамках первого транша правительство выделит деньги примерно 14,5 млн подданных Таиланда, в том числе представляющим наиболее уязвимые слои населения. Первоначально предполагалось, что пособия будут переведены через цифровой кошелек, однако затем власти решили напрямую отправить деньги на банковские счета получателей. Всего на получение пособия зарегистрировались 36 млн граждан.

По оценке правительства, только первый этап программы позволит увеличить экономику страны на 35 базисных пунктов в этом году.

Однако экономисты предупреждают, что программа будут иметь разовое и ограниченное воздействие и не поможет укрепить экономику, на которую влияют структурные проблемы и политическая нестабильность в стране. Кроме того, эксперты сомневаются, что правящей партии и премьеру удастся полностью выполнить программу из-за напряженных отношений с другими политическими элитами.

Напомним

Экономика Таиланда — вторая по величине в Юго-Восточной Азии — в прошлом году выросла на 1,9%, что гораздо меньше, чем у других стран региона. Причинами вялого рост стали большой долг домохозяйств, слабый экспорт и падения доходов от туризма из-за эпидемии Covid-19, отмечает газета.

По данным Минтуризма Таиланда, с начала 2024 года по середину апреля страну посетили более 10 млн иностранных туристов — это принесло экономике государства $13,5 млрд.

Большинство из них — граждане Китая (более 2 млн человек), Малайзии (1,39 млн), россии (695 000), Южной Кореи (619 000) и Индии (546 000).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
bonv
bonv
30 сентября 2024, 15:08
#
Нелохи обіцяли вчителям по 4 тис баксів… І продовжують обіцяти.
+
0
bonv
bonv
30 сентября 2024, 15:09
#
Популізм не лише у нас…
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
30 сентября 2024, 15:34
#
Им страна деньги раздает, а нам — налоги… 🙂😢
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