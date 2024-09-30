В Минагро говорят, что земля в Украине в ближайшие годы может подорожать на 20%

Земля в Украине с момента открытия рынка земли в 2021 году подорожала с 39 тыс. грн. за гектар до 46 тыс. грн. за гектар в этом году. В последующие годы ее стоимость может вырасти примерно на 20%. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль, передает Интерфакс-Украина.

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Рынок земли

«Рынок земли постепенно приобретает коммерческую привлекательность. В 2021 году наблюдалась осторожность. В первый год открытия рынка сменили собственника 74 392 земельных участка — 178 344 га. В 2024 году отчуждено 193 560 участков, или почти 400 000 га позволяет сказать, что земельная реформа состоялась», — заверил Коваль.

Он также напомнил, что первые аукционы по аренде госземель откроются 1 октября на «Прозорро.Продажи».

Читайте: «Земельный банк»: Представлена интерактивная карта земельных участков, которые можно арендовать

В рамках программы «Земельный банк» можно арендовать земельные участки разной площади, начиная от 2 га. Самая большая — 3969 га — находится в Кировоградской области.

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Напомним

Как писал «Минфин», с 1 октября 2024 года стартуют первые онлайн-аукционы в рамках проекта «Земельный банк», открывающий возможность прозрачной аренды государственных земель.

«Минфин» писал, что Фонд госимущества 17 сентября 2024 года презентовал интерактивную карту земельных участков, которые можно арендовать.