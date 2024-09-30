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30 сентября 2024, 8:44 Читати українською

Fintech Farm Дубилета вышел на рынок Кыргызстана

Основанный украинцами серийный производитель необанков Fintech Farm вышел на рынок Кыргызстана с продуктом Simbank. Планы запуска соучредитель стартапа Николай Бескровный анонсировал в мае 2024 года. Об этом пишет Forbes.ua.

Основанный украинцами серийный производитель необанков Fintech Farm вышел на рынок Кыргызстана с продуктом Simbank.
Фото: fintechboostup

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Что известно о необанке

Simbank работает на базе кыргызстанского банка Doscredobank. Клиентам доступно приложение и получение стандартных банковских услуг, в том числе открытие кредитной карты с лимитом в 200 000 сом (около $2375 по текущему курсу).

Кыргызстанский аналог monobank не имеет отделений, карту можно заказать онлайн и забрать в отделении Doscredobank или заказать бесплатную доставку.

Первая версия приложения для клиентов в Кыргызстане стала доступна в AppStore 23 августа. Сейчас он находится в beta-тестировании, идет регистрация первых клиентов, отмечают разработчики на страницах Simbank в AppStore и Google Play.

Читайте: Fintech Farm Дубилета подписала стратегическое партнерство с Visa

Fintech Farm развивает еще три необанка: Leobank в Азербайджане, Liobank во Вьетнаме, а также проект на стадии запуска в Индии.

Напомним

Как писал «Минфин», в мае 2024 Fintech Farm привлек финансирование в размере $32 млн. Фирма привлекла дополнительный капитал, поскольку планирует расширить свою деятельность на Индию.

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Источник: Минфин
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