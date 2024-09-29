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29 сентября 2024, 11:14 Читати українською

Чанпен Чжао сделал первое публичное заявление после освобождения из тюрьмы

Основатель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао разместил на своей странице в X (ранее Twitter) первый пост после своего освобождения из тюрьмы.

Основатель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао разместил на своей странице в X (ранее Twitter) первый пост после своего освобождения из тюрьмы.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПрежде Чжао отметил, что еда на свободе вкуснее.

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Прежде Чжао отметил, что еда на свободе вкуснее. По его словам, это огромное благо иметь возможность съесть в день больше одного фрукта.

Он поблагодарил сообщество за поддержку и попросил дать ему перевести дух.

«Я знаю, что у некоторых из вас может возникнуть много вопросов. У меня не будет ответов на все. Позвольте мне немного успокоиться. А потом я продумаю свои следующие шаги», — заявил он.

Еще несколько мыслей

«Giggle Academy развивается хорошо, и она будет значительной частью моей жизни в течение следующих нескольких лет.

Буду продолжать инвестировать в блокчейн/децентрализованные технологии, ИИ и биотехнологии. Я долгосрочный инвестор, которому важно влияние, а не прибыль.

Я также буду уделять больше времени и благотворительности (и образованию). У меня есть несколько приблизительных идей.

Я все еще работаю над своей книгой. Думаю, сделано примерно 2/3. Написание книги — это гораздо больше работы, чем я ожидал, но я доведу ее до конца.

Binance, кажется, отлично справляется без моего вмешательства, что отлично. Это мечта каждого основателя!" — написал Чжао.

Напомним

«Минфин» писал, что Чанпен Чжао вышел из тюрьмы 27 сентября 2024 года. Он отсидел четыре месяца в исправительной колонии Калифорнии по обвинению в нарушении AML-правил.

В ноябре 2023 года Чжао признал себя виновным в том, что он не внедрил надлежащую программу противодействия отмыванию денег на Binance, бирже, основанной в Шанхае в 2017 году и ежегодно обрабатывавшей сделки на триллионы долларов.

Чжао также согласился заплатить личный штраф в размере $50 млн. Binance выплатила $4,3 млрд штрафа, чтобы урегулировать дело, включавшее ряд обвинений, связанных с нарушениями законов о борьбе с отмыванием денег и санкциями.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Павел Еникеев
Павел Еникеев
29 сентября 2024, 11:25
#
Слегка дернули за поводок.
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