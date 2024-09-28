Тратила средства на себя: Наоми Кэмпбелл на пять лет запретили управлять благотворительным фондом

Британской супермодели Наоми Кэмпбелл запретили на 5 лет руководить благотворительным фондом после того, как расследование выявило многочисленные доказательства финансовых злоупотреблений в основанной благотворительной организации Fashion for Relief с помощью бедных. Об этом сообщает The Guardian .

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Установлено, что Fashion for Relief передала лишь небольшую часть миллионов фунтов стерлингов на благие цели, которые она собрала от модных событий со звездами.

Благотворительная организация неправомерно потратила десятки тысяч фунтов стерлингов на номера в роскошных отелях, перелеты, спа-процедуры, личную безопасность и сигареты для Кэмпбелл.

Кроме того, выявлены несанкционированные консультационные выплаты на сотни тысяч фунтов стерлингов, которые производились одному из доверенных лиц супермодели.

Отмечается, что за пятилетний период с 2016 благотворительный фонд Fashion for Relief собрал чуть менее 4,8 млн фунтов стерлингов от серии модных показов, но выплатил лишь 389 000 фунтов стерлингов в виде грантов партнерским благотворительным организациям.

Кроме того, коллега Кэмпбелл Бьянка Хеллмих получала 290 000 фунтов стерлингов в виде несанкционированного вознаграждения за консультации и 26 000 фунтов стерлингов в год в виде транспортных расходов благотворительной организации в течение двухлетнего периода.

Она лишена права быть доверенным лицом благотворительной организации на 9 лет. Третья опекунка Fashion for Relief, Вероника Чоу, отстранена на 4 года.

Официальное расследование Fashion for Relief началось в ноябре 2021 года. После чего устранили Кэмпбелл и Хеллмих. Временные руководители обнаружили, что благотворительная организация фактически неплатежеспособна, у нее недостаточно денег на выплаты кредиторам. Она была окончательно ликвидирована в марте.

Fashion for Relief

Наоми Кэмпбелл основала благотворительный фонд Fashion for Relief в 2005 году. Цель фонда — привлечение средств на помощь разным гуманитарным проектам, таким как поддержка жертв природных катастроф, борьба с эпидемиями, а также поддержка молодых дизайнеров.

Ежегодно фонд проводил масштабные показы с участием мировых звезд моды и знаменитостей, чтобы привлечь внимание к социально важным проблемам и собрать средства для благотворительных организаций.