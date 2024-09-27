Рост налогов: Гетманцев не исключает, что возникнет необходимость повысить НДС

Пока нет оснований для повышения налога на добавленную стоимость (НДС), но не исключает, что они могут появиться в будущем. Об этом глава налогового комитета Даниил Гетманцев заявил в интервью «Українським новинам».

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«Сейчас мы видим, что нет оснований повышать НДС, но не исключаем, что они появятся в будущем… А это будущее может быть и через месяц или позже… Может, появится соответствующее предложение от правительства. Без нее мы ничего не будем делать», — сказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что в этом вопросе власти должны исходить с позиции правительства и необходимых ему средств для финансирования армии.

«Это единственное фактически обоснование, или повышать НДС. Как ресурс, с точки зрения публичных финансов, это правильный источник и он наименее вреден из всех оставшихся на столе. Потому как ресурс мы его можем использовать. В то же время с другой стороны, нужен ли он вообще или нет — должно определить правительство», — объяснил народный депутат.

Пока позиция правительства такова, что достаточно тех изменений налогов, которые Рада проголосовала в первом чтении, добавил он.

«Но мы должны помнить не только о потребностях до конца года, но и на следующий год, где мы пока не имеем 100% уверенности в привлечении всех тех объемов внешней помощи, в которой будем нуждаться», — отметил глава налогового комитета.

Напомним

«Минфин» писал, что 17 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 11416-д об увеличении налогов.

Новый пакет налогов предусматривает: