Пока нет оснований для повышения налога на добавленную стоимость (НДС), но не исключает, что они могут появиться в будущем. Об этом глава налогового комитета Даниил Гетманцев заявил в интервью «Українським новинам».
Рост налогов: Гетманцев не исключает, что возникнет необходимость повысить НДС
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«Сейчас мы видим, что нет оснований повышать НДС, но не исключаем, что они появятся в будущем… А это будущее может быть и через месяц или позже… Может, появится соответствующее предложение от правительства. Без нее мы ничего не будем делать», — сказал Гетманцев.
Он подчеркнул, что в этом вопросе власти должны исходить с позиции правительства и необходимых ему средств для финансирования армии.
«Это единственное фактически обоснование, или повышать НДС. Как ресурс, с точки зрения публичных финансов, это правильный источник и он наименее вреден из всех оставшихся на столе. Потому как ресурс мы его можем использовать. В то же время с другой стороны, нужен ли он вообще или нет — должно определить правительство», — объяснил народный депутат.
Пока позиция правительства такова, что достаточно тех изменений налогов, которые Рада проголосовала в первом чтении, добавил он.
«Но мы должны помнить не только о потребностях до конца года, но и на следующий год, где мы пока не имеем 100% уверенности в привлечении всех тех объемов внешней помощи, в которой будем нуждаться», — отметил глава налогового комитета.
Напомним
«Минфин» писал, что 17 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 11416-д об увеличении налогов.
Новый пакет налогов предусматривает:
- повышение военного сбора с 1,5 до 5%;
- установление ВЗ в размере 1% от оборота плательщиков единого налога ІІІ группы;
- повышение налогов для 1 и 2 группы ФЛП;
- авансовые взносы на АЗС;
- установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;
- установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.
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За даними правоохоронців, інцидент стався 26 вересня близько 22:00 на території паркувального майданчика столичного ЖК. Водій автомобіля Lexus, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, перегородив проїзд іншому учаснику дорожнього руху військовому. Зі слів військового, водій Lexus спровокував конфлікт, почав кидатись у бійку та погрожував застосуванням зброї. У ситуацію втрутились поліцейські, які несли службу неподалік. Стосовно водія Lexus патрульні склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп’яніння. Від перевірки на «Драгері» чоловік відмовився. Слідчі вилучили у керманича Lexus пістолет та відправили на експертизу.