Рост налогов: Гетманцев не исключает, что возникнет необходимость повысить НДС

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 сентября 2024, 15:49 Читати українською

Рост налогов: Гетманцев не исключает, что возникнет необходимость повысить НДС

Пока нет оснований для повышения налога на добавленную стоимость (НДС), но не исключает, что они могут появиться в будущем. Об этом глава налогового комитета Даниил Гетманцев заявил в интервью «Українським новинам».

Пока нет оснований для повышения налога на добавленную стоимость (НДС), но не исключает, что они могут появиться в будущем.
Фото: gora-rada.gov.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Сейчас мы видим, что нет оснований повышать НДС, но не исключаем, что они появятся в будущем… А это будущее может быть и через месяц или позже… Может, появится соответствующее предложение от правительства. Без нее мы ничего не будем делать», — сказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что в этом вопросе власти должны исходить с позиции правительства и необходимых ему средств для финансирования армии.

«Это единственное фактически обоснование, или повышать НДС. Как ресурс, с точки зрения публичных финансов, это правильный источник и он наименее вреден из всех оставшихся на столе. Потому как ресурс мы его можем использовать. В то же время с другой стороны, нужен ли он вообще или нет — должно определить правительство», — объяснил народный депутат.

Пока позиция правительства такова, что достаточно тех изменений налогов, которые Рада проголосовала в первом чтении, добавил он.

«Но мы должны помнить не только о потребностях до конца года, но и на следующий год, где мы пока не имеем 100% уверенности в привлечении всех тех объемов внешней помощи, в которой будем нуждаться», — отметил глава налогового комитета.

Напомним

«Минфин» писал, что 17 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 11416-д об увеличении налогов.

Новый пакет налогов предусматривает:

  • повышение военного сбора с 1,5 до 5%;
  • установление ВЗ в размере 1% от оборота плательщиков единого налога ІІІ группы;
  • повышение налогов для 1 и 2 группы ФЛП;
  • авансовые взносы на АЗС;
  • установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;
  • установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Mini Mi
Mini Mi
27 сентября 2024, 16:18
#
Чтобы окончательно добить не только белый малый, но и вообще весь белый бизнес?
+
0
RussellUA
RussellUA
27 сентября 2024, 16:59
#
Розумні люди на депозиті, не будуть тримати свої заощадження, бо навіть теперішній податок та військовий збір не мало з'їдає з відсотків від депозиту, а після підвищення кормити вас дармоїдів, я точно не буду!
+
0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
27 сентября 2024, 17:07
#
Потрібно ще підвищити податки, щоб утримувати потужних чиновників, наприклад потрібно за бюджетний рахунок утримувати на посаді керівника управління НБУ потужного Павло Поляруш який бухий кермує автівкою та погрожує всім іншим нагородною зброєю.

За даними правоохоронців, інцидент стався 26 вересня близько 22:00 на території паркувального майданчика столичного ЖК. Водій автомобіля Lexus, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, перегородив проїзд іншому учаснику дорожнього руху військовому. Зі слів військового, водій Lexus спровокував конфлікт, почав кидатись у бійку та погрожував застосуванням зброї. У ситуацію втрутились поліцейські, які несли службу неподалік. Стосовно водія Lexus патрульні склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп’яніння. Від перевірки на «Драгері» чоловік відмовився. Слідчі вилучили у керманича Lexus пістолет та відправили на експертизу.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами