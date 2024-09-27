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27 сентября 2024, 15:25 Читати українською

В Минсоцполитики прогнозируют запуск новой солидарной пенсионной системы с июля 2025 года

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович прогнозирует запуск новой солидарной пенсионной системы с июля 2025 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович прогнозирует запуск новой солидарной пенсионной системы с июля 2025 года.
Фото: legalaid.gov.ua

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«Я уверена, что новая солидарная система заработает с июля 2025 года, и сразу после окончания войны начнется работа и обязательной накопительной пенсионной системы», — сказала она на форуме о цифровизации социальной сферы Global Digital Social Forum 2024: Empower community в пятницу в Киеве.

Согласно инфографике министерства, солидарная пенсия будет включать в себя базовую и страховую на основе баллов и размера взносов.

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Напомним

Ранее первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак сообщила, что реформа солидарной пенсионной системы разработана и обсуждается с Министерством финансов Украины.

При этом Жолнович заявляла, что ведомство планирует внедрять накопительную пенсионную систему с 2026 года.

В сентябре 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в 2024 году будет проведена реформа солидарной пенсионной системы.

В октябре 2023 года Жолнович сообщила, что правительство подготовит всю инфраструктуру для накопительной пенсионной системы до 2025 года, но если война будет продолжаться, то запустить можно будет только после победы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
27 сентября 2024, 15:33
#
Запускають і запускають…
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