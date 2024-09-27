США и ЕС близки к согласию о помощи Украине на $50 млрд с использованием российских активов — Bloomberg

Соединенные Штаты сообщили Европейскому Союзу, что внесут $20 млрд в масштабный пакет помощи Украине под руководством Большой семерки (G7), если блок, как планировалось, изменит режим санкций против россии, чтобы сделать его более предсказуемым. Об этом сообщает Bloomberg.

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Даже если ЕС не изменит свои санкции против рф США все равно внесут вклад в запланированный пакет в $50 млрд, но эта сумма будет меньше, говорят источники, знакомые с дискуссиями в ЕС.

США и ЕС сначала согласились внести аналогичные суммы в размере около $20 млрд с каждой стороны, пока Вашингтон не потребовал от Европы более продолжительного режима санкций против россии.

Требования США

ЕС находится в процессе корректировки своих санкций по обездвиженным активам рф. США хотят, чтобы Евросоюз пересматривал санкции каждые 3 года, а не 6 месяцев.

Еврокомиссия предложила увеличить взнос ЕС до 35 млрд евро ($39 млрд), однако члены G7, а именно Германия, Франция и Италия, отклонили это предложение во время встречи представителей ЕС в Брюсселе в среду.

Ожидается, что страны G7 завершат свои обязательства на встрече министров 25 октября. Встреча лидеров ЕС запланирована на 17−18 октября, когда предположительно будет обсуждаться поддержка Украины.