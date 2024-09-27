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27 сентября 2024, 9:06 Читати українською

США и ЕС близки к согласию о помощи Украине на $50 млрд с использованием российских активов — Bloomberg

Соединенные Штаты сообщили Европейскому Союзу, что внесут $20 млрд в масштабный пакет помощи Украине под руководством Большой семерки (G7), если блок, как планировалось, изменит режим санкций против россии, чтобы сделать его более предсказуемым. Об этом сообщает Bloomberg.

Соединенные Штаты сообщили Европейскому Союзу, что внесут $20 млрд в масштабный пакет помощи Украине под руководством Большой семерки (G7), если блок, как планировалось, изменит режим санкций против россии, чтобы сделать его более предсказуемым.
Фото: pixabay.com

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Даже если ЕС не изменит свои санкции против рф США все равно внесут вклад в запланированный пакет в $50 млрд, но эта сумма будет меньше, говорят источники, знакомые с дискуссиями в ЕС.

США и ЕС сначала согласились внести аналогичные суммы в размере около $20 млрд с каждой стороны, пока Вашингтон не потребовал от Европы более продолжительного режима санкций против россии.

Требования США

ЕС находится в процессе корректировки своих санкций по обездвиженным активам рф. США хотят, чтобы Евросоюз пересматривал санкции каждые 3 года, а не 6 месяцев.

Еврокомиссия предложила увеличить взнос ЕС до 35 млрд евро ($39 млрд), однако члены G7, а именно Германия, Франция и Италия, отклонили это предложение во время встречи представителей ЕС в Брюсселе в среду.

Ожидается, что страны G7 завершат свои обязательства на встрече министров 25 октября. Встреча лидеров ЕС запланирована на 17−18 октября, когда предположительно будет обсуждаться поддержка Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

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+30
Я_ __
Я_ __
27 сентября 2024, 11:05
#
Супер, чекаємо тоді новин від зе-влади, коли почнуть казати (вже кажуть) про підвищення тарифу на електроенергію, відсутність коштів для будинків для ВПО, відсутність коштів для військових, чергову необхідність підняття податків і також, в обов`язковому порядку, чекаємо на чергову новину щодо того, наскільки зросла кількість мільйонерів (а вже можливо і мільярдерів) під час війни та скільки нових люксових авто преміум класу було куплено людьми (депутатами та тцкунами) під час війни :)
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potator
potator
27 сентября 2024, 11:10
#
Подругому это звучит так-если обезьянка станет главной то свалим все на нее
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0
Vlad UKR
Vlad UKR
27 сентября 2024, 11:50
#
Я б цім злодюгам не копійки не давав , поки не запрацювала конституція та не провели нові вибори.
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0
Riojas
Riojas
27 сентября 2024, 12:41
#
Это какое по счету использование 50 млрд доходов от тех активов? На выходных нам же дали 35 млрд кредита под залог этих денег? https://minfin.com.ua/2024/09/21/136005583/
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