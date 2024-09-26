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26 сентября 2024, 16:29 Читати українською

Норвегия начала отказывать в защите некоторым категориям украинцев

Норвегия уже отказала во временной защите нескольким украинцам, которые либо происходят из «безопасных» регионов, либо не проживали в Украине на момент полномасштабного вторжения россии в 2022 году. Об этом сообщает NRK, пишет Европейская правда.

Норвегия уже отказала во временной защите нескольким украинцам, которые либо происходят из «безопасных» регионов, либо не проживали в Украине на момент полномасштабного вторжения россии в 2022 году.
Фото: freepik.com

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Правительство Норвегии объявило о ряде мер жесткой экономии как для украинцев, так и для беженцев из других стран.

Министр юстиции Эмилия Энгер Мель заявила, что Норвегия столкнулась с кризисом беженцев.

«Мы должны вернуться к конкретным мерам. Но нет сомнений, что возможно усиление (экономии)», — заявила Мель.

Весной норвежское правительство объявило об усилении мер в отношении беженцев из Украины, в том числе из-за того, что так многие из них прибыли в страну с начала большой войны в феврале 2022 года.

«У нас больше 80 тысяч украинцев в Норвегии. Это больше, чем во всей провинции Финнмарк. Мы должны принять меры, которые позволят нам предоставить защиту тем, кто в ней больше всего нуждается», — сказала она.

Нескольким украинским беженцам уже было отказано в предоставлении убежища, подтвердила Мель в интервью NRK.

Принудительно не высылают

При этом никого пока не высылают принудительно. Нескольким не предоставляют места жительства.

В мае стало известно, что правительство ввело индивидуальный подход к рассмотрению заявлений от украинцев. Это касалось в частности украинцев, которые не были на родине, когда началась война.

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Тогда главное правило коллективной защиты для всех украинцев, введенное в начале войны, перестало действовать. Это означает, что те, кто не отвечает требованиям коллективной защиты, не получат вид на жительство.

Это касается, в частности, имеющих двойное гражданство или проживавших в другой стране до приезда сюда.

Но также и те, кто приехал из региона, который, по мнению норвежских властей, безопасен, могут получить отказ в предоставлении разрешения. В начале сентября расширен список регионов, которые считают безопасными: Львов и Львовская область, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Ровенская области.

«Это собственная оценка миграционного ведомства, но я думаю, что она верна в той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Украина имеет фронт в войне, которая является жестокой и ужасной, но есть также части страны, где военные действия происходят не так часто», — отметила Мель.

Украинцы из других областей все еще имеют право на коллективную защиту. Но Мель не ответила, будет ли это правило действовать в следующем году.

«Мы все время говорили, что это временная защита для украинцев. Пока он продолжается, потому что война все еще продолжается», — сказала она.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Smehue4ki
Smehue4ki
26 сентября 2024, 16:40
#
Логічне рішення
+
+15
financialGenius
financialGenius
26 сентября 2024, 17:00
#
Серьезно??? Даже во Львов прилетает … в Украине сейчас нет безопасных регионов …
+
0
vbhjckfd
vbhjckfd
26 сентября 2024, 17:21
#
В Ужгород не прилітає. У Львові ймовірність загинути від ракети нижча ніж у ДТП
+
+15
Riojas
Riojas
26 сентября 2024, 17:08
#
А вышлют сирийца или афганца из условно безопасного региона? А, ну да, это другое
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