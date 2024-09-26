США выделили Украине новую военную помощь почти на $8 миллиардов — Зеленский

Соединенные Штаты выделили Украине новую военную помощь на сумму $7,9 млрд, а также ввели новые санкции против россии. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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«Благодарен президенту США Джозефу Байдену, Конгрессу США и его обеим партиям, республиканцам и демократам, а также всему американскому народу за сегодняшнее объявление о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму $7,9 млрд и введению санкций против россии», — отметил Зеленский.

Он также поблагодарил США за то, что удалось найти способ выделить остаток (около $5,9 млрд) ранее выделенных средств, чтобы полномочия президента не закончились до конца финансового года США.

Что включает в себя новую помощь

По словам президента, новая военная помощь будет включать в себя дополнительную батарею ПВО Patriot, другие средства противовоздушной обороны и перехватчики, беспилотники, ракеты большой дальности и боеприпасы класса «воздух — земля», а также средства для укрепления оборонно-промышленной базы Украины.

Кроме того, стало известно, что США расширяют программу подготовки пилотов на истребителях F-16 и ввели санкции против россии, чтобы ограничить ее способность финансировать войны против Украины.

Напомним

«Минфин» писал, что администрация президента США Джо Байдена объявила о дополнительной военной помощи Украине, которая оценивается в $375 млн.