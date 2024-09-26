Минфин - Курсы валют Украины

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26 сентября 2024, 14:37 Читати українською

США выделили Украине новую военную помощь почти на $8 миллиардов — Зеленский

Соединенные Штаты выделили Украине новую военную помощь на сумму $7,9 млрд, а также ввели новые санкции против россии. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Соединенные Штаты выделили Украине новую военную помощь на сумму $7,9 млрд, а также ввели новые санкции против России.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Благодарен президенту США Джозефу Байдену, Конгрессу США и его обеим партиям, республиканцам и демократам, а также всему американскому народу за сегодняшнее объявление о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму $7,9 млрд и введению санкций против россии», — отметил Зеленский.

Он также поблагодарил США за то, что удалось найти способ выделить остаток (около $5,9 млрд) ранее выделенных средств, чтобы полномочия президента не закончились до конца финансового года США.

Что включает в себя новую помощь

По словам президента, новая военная помощь будет включать в себя дополнительную батарею ПВО Patriot, другие средства противовоздушной обороны и перехватчики, беспилотники, ракеты большой дальности и боеприпасы класса «воздух — земля», а также средства для укрепления оборонно-промышленной базы Украины.

Кроме того, стало известно, что США расширяют программу подготовки пилотов на истребителях F-16 и ввели санкции против россии, чтобы ограничить ее способность финансировать войны против Украины.

Напомним

«Минфин» писал, что администрация президента США Джо Байдена объявила о дополнительной военной помощи Украине, которая оценивается в $375 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+15
Riojas
Riojas
26 сентября 2024, 14:42
#
Деньгами или оружием?
+
+39
Я_ __
Я_ __
26 сентября 2024, 14:46
#
А яка різниця? гроші попилять, зброю через вже налагоджені канали перепродадуть, наче це вперше коли надається мільярдна військова допомога, а потім зброї нема, грошей нема, давай ще податків вам додамо, заднім числом))
+
+8
h220628
h220628
26 сентября 2024, 16:52
#
Та ти шо, і навіть відомі ті канали куди зброю продають? Сцко, чому не проводять розумову експертизу перед тим, як у Інтернет пускати? А потім в нього потрапляють інфузорії і продають там зброю.
+
0
Kankakee
Kankakee
26 сентября 2024, 17:17
#
На рахунок що гроші вкрадуть ну вкрадуть да частково принаймні вкрадуть 😑 але що зброю перепродадуть це вже повна єрєсь — кожен ствол має власний відбиток не то що кожна ракета або навіть її частина . Я навіть вірю в то що після закінчення війни будуть кримінальні переслідування з боку США тих хто розкрадав макрофінансову допомогу (це вже не внутрі країни щось тирити на ничку) але якщо зараз щось кудись піде зі зброї на сторону Так там думаю питання буде не в кримінальному переслідуванні а в фізичному виживанні таких «ефективних» менеджерів 🙀
+
+39
Я_ __
Я_ __
26 сентября 2024, 14:44
#
Яка різниця, наче це вперше, де це все дівається, якщо вже Блінкен казав про корупцію в нас під час війни, все одно потім будуть казати, що грошей нема, бо на тендерах все розкрали, підрядник банкрот, платити військовим нема чим, в бюджеті знов діра в 500 мільярдів, значить знов треба піднімати податки на 110% вже, бо нам одне виділяють кошти на все що тільки можна, і на енергетику (хоча потім нам розповідають як взимку буде тяжко і шо будете 25/8 сидіти без світла) і на військову допомогу (тільки через одного люди через знайомих розповідають, як самостійно все купували своїм рідним на фронті, від трусів до касок), але враження що воно кудись мимо (в карман депутатів) йде.
+
0
bonv
bonv
26 сентября 2024, 17:17
#
Без США Україні хана.
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