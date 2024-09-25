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25 сентября 2024, 19:36 Читати українською

В Минцифре рассказали о внедрении искусственного интеллекта в работу государства

Министерство цифровой трансформации Украины нарабатывает политику по внедрению искусственного интеллекта в работу государства. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на форуме «Диригенты перемен», передает «Интерфакс-Украина».

Министерство цифровой трансформации Украины нарабатывает политику по внедрению искусственного интеллекта в работу государства.

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«В каждом направлении есть свои проекты, которые нужно формировать. А отдельное направление, которое сейчас станет фундаментальным, сквозным для каждой отрасли, о которой мы заботимся, где формируем политику, это будет, конечно, искусственный интеллект», — сказал Федоров.

Он подчеркнул, что Украина не должна пропустить этот тренд в мире, а стать центром. По мнению Федорова, таким образом появится возможность «обогнать» другие цифровые правительства.

«Мы из 102 места в мире на 5 место за пять лет поднялись. Но нам нужно на первое место, как раз искусственный интеллект и автоматизация — то направление, которое сейчас для нас приоритетно», — заметил Федоров.

Он добавил, что представители Минцифры будут проводить встречи со всеми ведущими ИТ-компаниями Украины, будут обсуждать, что можно сделать в этом направлении, и как привлечь новых участников.

«Я думаю, что нас ждет революция, которую мы не можем пропустить, и нам нужно ее возглавить в мире», — подытожил министр.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
R S
R S
25 сентября 2024, 20:00
#
Цифровой концлагерь всё ближе и ближе…
Читайте Клауса Шваба, что всех вас ждёт в новом дивном цифровом мире.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
25 сентября 2024, 20:06
#
Почнуть читати, коли з нього виходу вже не буде.
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