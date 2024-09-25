Федоров: Минцифры запустит е-резидентство через несколько дней

Министерство цифровой трансформации через несколько дней запустит проект «Е-резидент», позволяющий иностранцам открывать счета и вести бизнес в Украине. Об этом заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Через несколько дней запустим электронное резидентство, как в Эстонии, но с лучшими условиями. Выходим на еще один уровень конкуренции со странами, на ИТ-арене будем презентовать», — сказал он на форуме «Диригенты перемен» в среду.

Федоров добавил, что это даже не услуга, а отдельная экосистема, позволяющая предпринимателям из разных стран открывать собственное дело онлайн в Украине, а также платить налоги.

По его словам, государство также работает над организацией пилотного проекта по статическому интернету и развитию 5G в Украине.

Что позволит проект

Запуск проекта е-резидентства позволит иностранцам:

в несколько кликов становиться предпринимателями в Украине;

дистанционно управлять своим делом с помощью современных технологий;

подписывать документы электронной подписью;

дистанционно открывать банковские счета и управлять ими;

платить налоги на льготных условиях.

Кто не сможет получить статус е-резидента

Граждане страны-агрессора РФ;

внесены в «черный список» FATF (организация, борющаяся с отмыванием денег и финансированием терроризма);

лица, имеющие доход в Украине (кроме пассивного).

Напомним

«Минфин» писал, что с 1 апреля 2023 года в Украине вступил в силу закон об е-резидентстве, который позволит иностранцам, в частности, IT-специалистам, в онлайн-формате становиться предпринимателями в Украине и платить налоги в госбюджет.

Во время работы «е-резидент» будет платить 5%-ный налог от доходов в пределах лимита ФЛП 3-й группы, а свыше лимита — 15%, но только по внешним контрактам по экспорту услуг.