Министерство цифровой трансформации через несколько дней запустит проект «Е-резидент», позволяющий иностранцам открывать счета и вести бизнес в Украине. Об этом заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Интерфакс-Украина.
Федоров: Минцифры запустит е-резидентство через несколько дней
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«Через несколько дней запустим электронное резидентство, как в Эстонии, но с лучшими условиями. Выходим на еще один уровень конкуренции со странами, на ИТ-арене будем презентовать», — сказал он на форуме «Диригенты перемен» в среду.
Федоров добавил, что это даже не услуга, а отдельная экосистема, позволяющая предпринимателям из разных стран открывать собственное дело онлайн в Украине, а также платить налоги.
По его словам, государство также работает над организацией пилотного проекта по статическому интернету и развитию 5G в Украине.
Что позволит проект
Запуск проекта е-резидентства позволит иностранцам:
- в несколько кликов становиться предпринимателями в Украине;
- дистанционно управлять своим делом с помощью современных технологий;
- подписывать документы электронной подписью;
- дистанционно открывать банковские счета и управлять ими;
- платить налоги на льготных условиях.
Кто не сможет получить статус е-резидента
- Граждане страны-агрессора РФ;
- внесены в «черный список» FATF (организация, борющаяся с отмыванием денег и финансированием терроризма);
- лица, имеющие доход в Украине (кроме пассивного).
Напомним
«Минфин» писал, что с 1 апреля 2023 года в Украине вступил в силу закон об е-резидентстве, который позволит иностранцам, в частности, IT-специалистам, в онлайн-формате становиться предпринимателями в Украине и платить налоги в госбюджет.
Во время работы «е-резидент» будет платить 5%-ный налог от доходов в пределах лимита ФЛП 3-й группы, а свыше лимита — 15%, но только по внешним контрактам по экспорту услуг.
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