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25 сентября 2024, 14:43 Читати українською

Федоров: Минцифры запустит е-резидентство через несколько дней

Министерство цифровой трансформации через несколько дней запустит проект «Е-резидент», позволяющий иностранцам открывать счета и вести бизнес в Украине. Об этом заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Интерфакс-Украина.

Министерство цифровой трансформации через несколько дней запустит проект «Е-резидент», позволяющий иностранцам открывать счета и вести бизнес в Украине.
Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Через несколько дней запустим электронное резидентство, как в Эстонии, но с лучшими условиями. Выходим на еще один уровень конкуренции со странами, на ИТ-арене будем презентовать», — сказал он на форуме «Диригенты перемен» в среду.

Федоров добавил, что это даже не услуга, а отдельная экосистема, позволяющая предпринимателям из разных стран открывать собственное дело онлайн в Украине, а также платить налоги.

По его словам, государство также работает над организацией пилотного проекта по статическому интернету и развитию 5G в Украине.

Что позволит проект

Запуск проекта е-резидентства позволит иностранцам:

  • в несколько кликов становиться предпринимателями в Украине;
  • дистанционно управлять своим делом с помощью современных технологий;
  • подписывать документы электронной подписью;
  • дистанционно открывать банковские счета и управлять ими;
  • платить налоги на льготных условиях.

Кто не сможет получить статус е-резидента

  • Граждане страны-агрессора РФ;
  • внесены в «черный список» FATF (организация, борющаяся с отмыванием денег и финансированием терроризма);
  • лица, имеющие доход в Украине (кроме пассивного).

Напомним

«Минфин» писал, что с 1 апреля 2023 года в Украине вступил в силу закон об е-резидентстве, который позволит иностранцам, в частности, IT-специалистам, в онлайн-формате становиться предпринимателями в Украине и платить налоги в госбюджет.

Во время работы «е-резидент» будет платить 5%-ный налог от доходов в пределах лимита ФЛП 3-й группы, а свыше лимита — 15%, но только по внешним контрактам по экспорту услуг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Явам Нелох
Явам Нелох
25 сентября 2024, 15:08
#
А кому воно потрібно у воюючий країні з беззаконням та свавіллям влади?. Черговий розпил бюджета.
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0
nitrolog
nitrolog
25 сентября 2024, 15:09
#
Кверті, ваш вихід, тут зрада якась, 5% для іноземців як для фопів 3 групи
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