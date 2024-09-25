Rakuten Viber стал резидентом «Дия.City»

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Он отметил, что Украина — важный рынок для компании. По данным Rakuten, приложением пользуются 98% украинцев со смартфонами.

В начале 2024 года компания открыла офис в Украине. А у трех ее субкомпаний — Rakuten Viber, Rakuten Advertising и Rakuten Rewards — уже есть команды по разработке и маркетингу в Киеве и Одессе.

Читайте также: IТ-индустрия под угрозой: Инвесторы обеспокоены возможным повышением налогов в «Дия.City»

Что такое «Дия.City»

«Дия.City» - правовой режим для IT, предусматривающий специальные условия налогообложения для юридических лиц — резидентов «Дия.City».

из-за войны Минцифры упростило критерии резидентства. В частности, резидентам «Дия.City» не нужно представлять отчет о соответствии и независимом аудиторском заключении до 1 января года, следующего за мирным годом.

Во время военного положения компании не будут лишать статуса резидентов «Дия.City», даже если они не будут отвечать критериям: количество сотрудников, средняя зарплата и т. д. Это касается как действующих резидентов, так и компаний, стремящихся присоединиться к спецрежиму. В то же время, налоговые условия Действие остаются неизменными.

В августе 2024 года Кабмин разрешил производителям бионических протезов присоединяться к «Дия.City».