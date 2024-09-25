Украинское представительство Rakuten Viber стало резидентом «Дия.City». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Rakuten Viber стал резидентом «Дия.City»
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Он отметил, что Украина — важный рынок для компании. По данным Rakuten, приложением пользуются 98% украинцев со смартфонами.
В начале 2024 года компания открыла офис в Украине. А у трех ее субкомпаний — Rakuten Viber, Rakuten Advertising и Rakuten Rewards — уже есть команды по разработке и маркетингу в Киеве и Одессе.
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Что такое «Дия.City»
«Дия.City» - правовой режим для IT, предусматривающий специальные условия налогообложения для юридических лиц — резидентов «Дия.City».
из-за войны Минцифры упростило критерии резидентства. В частности, резидентам «Дия.City» не нужно представлять отчет о соответствии и независимом аудиторском заключении до 1 января года, следующего за мирным годом.
Во время военного положения компании не будут лишать статуса резидентов «Дия.City», даже если они не будут отвечать критериям: количество сотрудников, средняя зарплата
В августе 2024 года Кабмин разрешил производителям бионических протезов присоединяться к «Дия.City».
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