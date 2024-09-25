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25 сентября 2024, 9:02 Читати українською

Киев вошел в 15 лучших городов мира по уровню цифровизации и развития электронных сервисов

Киев вошел в топ-15 лучших городов мира по уровню цифровизации и развитию электронных сервисов. Об этом сообщил заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Петр Оленич.

Киев вошел в топ-15 лучших городов мира по уровню цифровизации и развитию электронных сервисов.
Фото: freepik.com

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Рейтинг Local Online Services Index от ООН проводится каждые 2 года и показывает, как города осуществляют цифровую трансформацию.

В нем оценивают онлайн-услуги, услуги электронной демократии, цифровую инфраструктуру.

«В этом году по этим показателям мы обошли такие города, как Париж, Рим и Вена, и вошли в топ-15 среди 193 городов. Спасибо киевлянам за обратную связь, которая позволяет развивать город на все вызовы», — отметил Петр Оленич.

Напомним

«Минфин» писал, что Украина поднялась на пятое место в мире по уровню развития цифровых государственных услуг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
25 сентября 2024, 9:31
#
А парковку досі можна оплатити лише через пень-колоду. А це базовий сервіс міста.
+
+15
Павел Еникеев
Павел Еникеев
25 сентября 2024, 11:08
#
Чушь собчья. Каждый город в Китае более 1 млн лучше цифровизирован на порядок. Я не говорю уже о Корее и Японии.
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