Минимальная заработная плата не будет повышаться в следующем году — Минфин

В 2025 году размер минимальной заработной платы останется по-прежнему в течение всего года. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время брифинга .

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Он отметил, что сейчас нет возможности повышать социальные стандарты, что было условлено с международными партнерами.

«В этом году мы повысили минимальную заработную плату на 19% до 8000 гривен. Мы считаем возможным следующий год сохранить этот размер на весь год», — сказал министр.

Напомним

«Минфин» писал, что во втором квартале 2024 года в Украине выросла средняя месячная заработная плата на 22%, если сравнивать с прошлым годом. Ее размер составлял 20 964 грн.