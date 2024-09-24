Минимальная заработная плата не будет повышаться в следующем году — Минфин

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 сентября 2024, 16:41 Читати українською

Минимальная заработная плата не будет повышаться в следующем году — Минфин

В 2025 году размер минимальной заработной платы останется по-прежнему в течение всего года. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время брифинга.

В 2025 году размер минимальной заработной платы останется по-прежнему в течение всего года.
Фото: НБУ

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Он отметил, что сейчас нет возможности повышать социальные стандарты, что было условлено с международными партнерами.

«В этом году мы повысили минимальную заработную плату на 19% до 8000 гривен. Мы считаем возможным следующий год сохранить этот размер на весь год», — сказал министр.

Напомним

«Минфин» писал, что во втором квартале 2024 года в Украине выросла средняя месячная заработная плата на 22%, если сравнивать с прошлым годом. Ее размер составлял 20 964 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
0
Три літри
Три літри
24 сентября 2024, 16:42
#
От і добренько
+
+9
veritas69
veritas69
24 сентября 2024, 16:44
#
А максимальну?
+
+15
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
24 сентября 2024, 16:45
#
Главное шо себе повысить можно и партнеры не против
+
0
Strain
Strain
24 сентября 2024, 16:56
#
Повысили на 19%, а реальная инфляция сожрала всё=)
Вроде и молодцы, но есть один нюанс…
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
24 сентября 2024, 17:07
#
Повысить минималку легко. Нужно просто опустить гривну. Всегда работало.
+
+30
Taras35
Taras35
24 сентября 2024, 17:14
#
Самі будуть і працювати. Чи думають що люди дурні і працюватимуть, не маючи змоги заплатити за життєві потреби зростаючих цін? Потім розкажуть що то «не вони, а МВФ заставив»…
+
0
Mini Mi
Mini Mi
24 сентября 2024, 18:20
#
Ну на минималку мало кто из людей с мозгами будет работать, так что тут их оценка верна
+
0
Taras35
Taras35
24 сентября 2024, 18:26
#
Це соціальний стандарт від якого рахують решту.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами