Кабмин утвердил обновленные обязательства Украины перед МВФ

Кабинет Министров одобрил обновленный проект Письма о намерениях правительства Украины и Национального банка Украины в Международный валютный фонд и проект Меморандума об экономической и финансовой политике. Соответствующее решение правительство приняло на заседании во вторник, 24 сентября, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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По его словам, письмо о намерениях и Меморандуме об экономической и финансовой политике содержат меры и условия, которые реализовали и планируют реализовать и соблюдать правительство Украины и НБУ в течение четырехлетнего периода действия Программы Механизма расширенного финансирования 2023−2027 годов.

Также в нем есть планы по дальнейшим мерам по внедрению структурных реформ, в частности, в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, направленные на улучшение бизнес-климата и усиление верховенства права и борьбу с коррупцией.

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Напомним

«Минфин» писал, что МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала о финансовой помощи на сумму более $1 млрд.