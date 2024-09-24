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24 сентября 2024, 16:22 Читати українською

Кабмин утвердил обновленные обязательства Украины перед МВФ

Кабинет Министров одобрил обновленный проект Письма о намерениях правительства Украины и Национального банка Украины в Международный валютный фонд и проект Меморандума об экономической и финансовой политике. Соответствующее решение правительство приняло на заседании во вторник, 24 сентября, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет Министров одобрил обновленный проект Письма о намерениях правительства Украины и Национального банка Украины в Международный валютный фонд и проект Меморандума об экономической и финансовой политике.
Фото: gorod.dp.ua

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По его словам, письмо о намерениях и Меморандуме об экономической и финансовой политике содержат меры и условия, которые реализовали и планируют реализовать и соблюдать правительство Украины и НБУ в течение четырехлетнего периода действия Программы Механизма расширенного финансирования 2023−2027 годов.

Также в нем есть планы по дальнейшим мерам по внедрению структурных реформ, в частности, в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, направленные на улучшение бизнес-климата и усиление верховенства права и борьбу с коррупцией.

Читайте также: МВФ может потребовать дополнительно увеличить налоги, если в госбюджете будет существенная разница в доходах и расходах

Напомним

«Минфин» писал, что МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала о финансовой помощи на сумму более $1 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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TAN72
TAN72
24 сентября 2024, 18:05
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Мягко стелят да твёрдо спать.
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