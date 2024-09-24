Нидерланды объявили о новом пакете финансовой поддержки в размере 209,5 млн. евро. Денежные средства пойдут для восстановления критически важной инфраструктуры в Украине. Об этом министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил в X (ранее Twitter).
Нидерланды выделили более 200 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Украины
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По его словам, помощь будет предоставлена, в частности, через Европейский банк реконструкции и развития, а также посредством гуманитарной помощи.
Часть средств, а именно 45 млн евро, будет направлена в Фонд энергетической поддержки Украины для финансирования поставок необходимого оборудования, которое поможет Киеву справиться с энергетическими вызовами в условиях продолжающегося конфликта.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Нидерланды выделили более 200 млн евро на инициативу по усилению противовоздушной обороны (ПВО) Украины, а также поставки артиллерийских снарядов.
Источник: Минфин
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