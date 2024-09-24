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24 сентября 2024, 13:44 Читати українською

YouControl: Количество зарегистрированных ФОПов летом уменьшилось на 19,8% (инфографика)

Летом 2024 года регистрации ФОП снизились на 19,8% по сравнению с летом 2023 года. Об этом свидетельствуют данные YouControl.

Летом 2024 года регистрации ФОП снизились на 19,8% по сравнению с летом 2023 года.
Фото: freepik.com

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По сравнению с 2023 годом количество новых ФОПов уменьшилось на 19,8% (на 18,2 тысячи ФОПов меньше открыли летом 2024, чем летом 2023). В то же время спад по сравнению с летом 2021 года не является столь существенным и составил всего 5%. Всего в Украине за лето 2024 зарегистрировали около 73,6 тыс. новых ФОПов.

Количество прекращений деятельности ФОПов в 2024 году (48,0 тыс.) также снизилось на 9,38% по сравнению с летом 2023 года (52,9 тыс.). Однако по сравнению с 2021 годом (42,6 тыс.) наблюдается отрицательная динамика, поскольку количество закрытых ФОПов выросло на 12,6%.

Спад регистраций ФОП во всех областях

Наивысший спад регистраций в летние месяцы 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в Донецкой — 29,9%, Ивано-Франковской — 28,4%, Черкасской — 27,7%, Николаевской — 25,1% областях и г. Киеве — 23,7%.

Больше ФОПов зарегистрировали в г. Киев — 9,8 тыс., Днепропетровской — 6,9 тыс., Львовской — 5,6 тыс., Киевской — 5,4 тыс. и Харьковской — 5,3 тыс. областях.

Отмечается, что одной из наиболее ярких тенденций лета 2024 года является резкое изменение гендерного баланса среди физических лиц предпринимателей в пользу женщин.

Хотя общий прирост количества регистраций уменьшился, доля женщин среди новых ФОПов значительно возросла: летом 2024 года 62,5% (46,0 тыс.) новых ФОПов открыли женщины. Летом 2023 года было 58,2% (53,4 тыс.), а в 2021 — 51,3% (39,7 тыс.).

В то же время в прекращении деятельности возросла доля мужчин. В 2024 году мужчины составили 52,28% (25,1 тыс.) среди прекративших деятельность, что также является показательным трендом по сравнению с предыдущими годами. Ведь летом 2023 года доля мужчин среди закрытых ФОПов составляла 48,1% (25,5 тыс.), а в 2021 — 45,9% (19,6 тыс.).

Читайте также: В следующем году ФОПов снова обяжут платить ЕСВ — Южанина

Закрытие IT ФОПов выросло в два с половиной раза

Сфера розничной торговли, несмотря на общий спад, остается относительно стабильной — количество регистраций ФОПов в 2024 году снизилось всего на 20% по сравнению с 2023 годом, но все еще превышает показатели 2021 года на 3%.

Информационные технологии, являвшиеся драйвером развития в предыдущие годы, показали спад регистраций ФОПов на 21% (9,1 тыс.) в 2024 году по сравнению с 2023 годом (11,6 тыс.) и почти на 48% (18,7 тыс.) по сравнению с 2021. К тому же количество закрытых ФОПов за летние месяцы 2024 года выросло на 157% по сравнению с этим же периодом 2021 года: 8,8 тыс. против 3,4 тыс.

В свою очередь оптовая торговля и общепит демонстрируют положительные тенденции. В 2024 году (4,6 тыс.) количество новых ФОПов в оптовой торговле выросло на 8% по сравнению с 2023 (4,2 тыс.) и на 69% по сравнению с 2021 годом (2,7 тыс.).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Явам Нелох
Явам Нелох
24 сентября 2024, 15:15
#
А що трапилося… Інвестняні не доопомогли…
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0
Mini Mi
Mini Mi
24 сентября 2024, 16:06
#
Ой-вей, оказывается если в стране с теневой частью экономики в 40%(и это ещё до войны) повышать налоги и отправлять в окопы работников, то бизнес начнет уходить в тень, где нет ни налогов, ни мобилизации.
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