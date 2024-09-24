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24 сентября 2024, 11:41 Читати українською

В Binance опровергли утечку данных пользователей, Bybit запустила исламские счета: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Sygnum получила лицензию от регулятора Лихтенштейна

Компания Sygnum объявила, что получила лицензию поставщика услуг в сфере виртуальных активов (CASP) от регулятора Лихтенштейна. Этот шаг позволит фирме выйти на рынок ЕС, отмечено в релизе.

Лицензия от Управления финансового рынка Лихтенштейна (FMA) позволит Sygnum работать на этом рынке полностью легально. В релизе указано, что компания намерена предложить локальным пользователям B2B, кастодиальные и брокерские услуги.

В то же время, регистрация в FMA Лихтенштейна откроет фирме доступ к Европейской экономической зоне (ЕЭС), подчеркивается в релизе. Компания намерена расширить свое присутствие в регионе уже в начале 2025 года, когда регламент MiCA вступит в силу в нормативном поле страны.

В компании отметили, что Лихтенштейн наряду со Швейцарией стал одной из первых юрисдикций с полноценной нормативно-правовой базой для криптоактивов в Европе.

Bybit запустила исламские счета на платформе

Криптовалютная биржа Bybit добавила исламские счета, соответствующие нормам шариата. Об этом заявил CEO компании Бен Чжоу.

Согласно заметке на официальном сайте, в разработке новой услуги участвовала фирма ZICO Shariah. Это поставщик консалтинговых услуг, обеспечивающий соответствие продукта принципам шариата.

На начальном этапе на аккаунте доступна только спотовая торговля 75 криптоактивами, а также роботы DCA Trading Bot и Spot Grid Bot. Кроме того, биржа обеспечила для этих счетов «прозрачную структуру комиссий и отсутствие смешения средств».

Среди криптоактивов, которые, согласно официальному сайту, отвечают принципам шариата, есть следующие: биткоин, Ethereum, Solana, Avalanche, Polygon, Litecoin, Cardano и другие.

Только 43% игроков Hamster Kombat получат токены во время аирдропа 26 сентября

Представители проекта Hamster Kombat опубликовали детали грядущего аирдропа, который должен стартовать 26 сентября 2024 года. По их словам, только 43% пользователей смогут претендовать на получение токенов под тикером HMSTR.

Согласно предоставленной информации, из суммарной эмиссии актива в 100 млрд HMSTR сообщество проекта получит 75% монет. При этом 88,75% упомянутого объема игрокам начислят немедленно. Остальные 11,25% актива пользователи смогут получить через десять месяцев после листинга токена на криптовалютных биржах.

Другими словами, около 53,25 млрд монет игрокам насчитают сразу, тогда как 6,75 млрд HMSTR им передадут через некоторое время.

Команда проекта отметила, что количество пользователей Hamster Kombat превысило 300 млн. Число игроков, имеющих право претендовать на токены после первого сезона, составляет 131 млн. По итогам второго этапа разработчики намерены распределить еще 15% от общей эмиссии актива.

Кроме этого, представители Hamster Kombat заявили о блокировке 2,3 млн игроков за мошенничество.

В Binance опровергли утечку данных пользователей

Неизвестный выставил на продажу возможные личные данные 12,8 млн пользователей Binance на даркнет-форуме. Об этом пишет Daily Dark Web.

Сообщается, что утечка произошла в августе 2024 года и содержит фамилию, имя, электронный адрес, номер телефона, дату рождения, адреса, почтовый индекс.

Вероятный хакер предлагает полную или частичную продажу и просит связаться с ним в Telegram.

Представитель Binance в комментарии для ForkLog опроверг информацию об утечке личных данных пользователей.

Курс криптовалют к доллару

Источник: Минфин
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