Бизнес-объединение против принятия законопроекта о повышении налогов

Федерация работодателей и Союз украинских предпринимателей против принятия законопроекта № 11416-д о повышении налогов. Об этом в телеграм-канале написала член Налогового комитета В Р Нина Южанина.

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Против чего выступают союзы

— ретроспективное введение новых налогов (на финансовые и банковские учреждения), поскольку это подрывает доверие бизнеса к власти и противоречит положениям Налогового кодекса Украины;

— обязательной ежемесячной отчетности по НДФЛ для бронирования, пока не будет четко определен механизм бронирования.

По мнению ФРУ и СУП, решения органов власти должны быть последовательными, обоснованными и законными, поиск дополнительных финансовых ресурсов должен быть равномерно распределен между бизнесом и более эффективной работой государственных органов.

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«Упрощение налоговой системы, снижение административной нагрузки и борьба с коррупцией — это ключевые шаги по привлечению бизнеса к легальной экономике и увеличению налоговых поступлений», — пишет Южанина.

То есть бизнес-объединение призывает власть к конструктивному диалогу.

Напомним