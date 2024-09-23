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23 сентября 2024, 15:01 Читати українською

Бизнес-объединение против принятия законопроекта о повышении налогов

Федерация работодателей и Союз украинских предпринимателей против принятия законопроекта № 11416-д о повышении налогов. Об этом в телеграм-канале написала член Налогового комитета В Р Нина Южанина.

Федерация работодателей и Союз украинских предпринимателей против принятия законопроекта № 11416-д о повышении налогов.
Фото: depositphotos

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Против чего выступают союзы

 — ретроспективное введение новых налогов (на финансовые и банковские учреждения), поскольку это подрывает доверие бизнеса к власти и противоречит положениям Налогового кодекса Украины;

 — обязательной ежемесячной отчетности по НДФЛ для бронирования, пока не будет четко определен механизм бронирования.

По мнению ФРУ и СУП, решения органов власти должны быть последовательными, обоснованными и законными, поиск дополнительных финансовых ресурсов должен быть равномерно распределен между бизнесом и более эффективной работой государственных органов.

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«Упрощение налоговой системы, снижение административной нагрузки и борьба с коррупцией — это ключевые шаги по привлечению бизнеса к легальной экономике и увеличению налоговых поступлений», — пишет Южанина.

То есть бизнес-объединение призывает власть к конструктивному диалогу.

Напомним

17 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 11416-д об увеличении налогов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+44
nitrolog
nitrolog
23 сентября 2024, 15:19
#
А хто вас «Бізнес-об'єдання» взагалі питав, царі знають що роблять
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
23 сентября 2024, 15:50
#
А разве этот законопроект про налоги еще не должен подписать президент?
+
+30
bonv
bonv
23 сентября 2024, 16:11
#
Владі на бізнес наплювати. Як і на народ.
+
+9
Prya
Prya
23 сентября 2024, 17:10
#
Скоро уже будем пить кофе в Крыму
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 сентября 2024, 17:13
#
1 Рекомендую ознакомится с декларацией гр южаниной.
2 Ознакомится с указанными организациями и их членами. которые на протяжении многих лет манипулируя азаровским налоговым и таможенным кодексами просто грабили страну.
3. Ну и для большего понимания «глубины» деятельности этой гражданки, необходимо вспомнить ее позицию по поводу снижения таможенных платежей при импорте бу авто.
+
+15
TAN72
TAN72
23 сентября 2024, 17:39
#
Всё на паузе😂
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