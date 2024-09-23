Федерация работодателей и Союз украинских предпринимателей против принятия законопроекта № 11416-д о повышении налогов. Об этом в телеграм-канале написала член Налогового комитета
Бизнес-объединение против принятия законопроекта о повышении налогов
Федерация работодателей и Союз украинских предпринимателей против принятия законопроекта № 11416-д о повышении налогов. Об этом в телеграм-канале написала член Налогового комитета
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Против чего выступают союзы
— ретроспективное введение новых налогов (на финансовые и банковские учреждения), поскольку это подрывает доверие бизнеса к власти и противоречит положениям Налогового кодекса Украины;
— обязательной ежемесячной отчетности по НДФЛ для бронирования, пока не будет четко определен механизм бронирования.
По мнению ФРУ и СУП, решения органов власти должны быть последовательными, обоснованными и законными, поиск дополнительных финансовых ресурсов должен быть равномерно распределен между бизнесом и более эффективной работой государственных органов.
Читайте: С дохода от депозитов придется отдать 23%: что будет дальше с банковскими вкладами
«Упрощение налоговой системы, снижение административной нагрузки и борьба с коррупцией — это ключевые шаги по привлечению бизнеса к легальной экономике и увеличению налоговых поступлений», — пишет Южанина.
То есть бизнес-объединение призывает власть к конструктивному диалогу.
Напомним
17 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 11416-д об увеличении налогов.
Комментарии - 6
2 Ознакомится с указанными организациями и их членами. которые на протяжении многих лет манипулируя азаровским налоговым и таможенным кодексами просто грабили страну.
3. Ну и для большего понимания «глубины» деятельности этой гражданки, необходимо вспомнить ее позицию по поводу снижения таможенных платежей при импорте бу авто.