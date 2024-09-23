Минцифры планирует вскоре запустить «Дия. Подпись» для юрлиц

Министерство цифровой трансформации в ближайшее время планируют запустить «Дия. Подпись» для юридических лиц. Об этом в эфире единственного телемарафона сообщила заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг в Минцифры Валерия Ткач, передает Укринформ.

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«В ближайшее время мы планируем запустить „Дия. Подпись“ для юридических лиц, чтобы бизнес также мог пользоваться мобильным приложением „Дия“. Также будут расширены категории подачи заявлений в Международный реестр убытков и ветеринарный паспорт. Мы будем сообщать об обновленном функционале», — отметила она.

Впоследствии юридические лица (так же как граждане) получат возможность использовать «Дия. Подпись» («Дия ID») для удаленной идентификации через мобильное приложение.

Приложение также сможет передавать электронные копии документов предприятия другим информационно-коммуникационным системам и накладывать удаленную квалифицированную электронную подпись.