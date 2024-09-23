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23 сентября 2024, 10:23 Читати українською

Авиакомпания «Новой почты» выполнила первый рейс в ЕС на собственном самолете

Авиакомпания Supernova Airlines, входящая в состав группы NOVA («Новая почта»), совершила первый международный рейс на собственном самолете Boeing 757−200 °F под украинским флагом, пишет Forbes.ua.

Авиакомпания Supernova Airlines, входящая в состав группы NOVA («Новая почта»), совершила первый международный рейс на собственном самолете Boeing 757-200 °F под украинским флагом, пишет Forbes.ua.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известно18 сентября 2024 года авиакомпания Supernova выполнила первый рейс на самолете Boeing 737−800SF под флагом Украины с украинскими регистрационными знаками UR-NPA.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

18 сентября 2024 года авиакомпания Supernova выполнила первый рейс на самолете Boeing 737−800SF под флагом Украины с украинскими регистрационными знаками UR-NPA.

Это был сертификационный полет — один из завершающих шагов в процессе внедрения Госавиаслужбой Украины типа «Боинг 737−800SF» в сертификат эксплуатанта авиакомпании Supernova, сообщили в пресс-службе NOVA.

Регулярную коммерческую эксплуатацию самолета группа рассчитывает начать в зимнем сезоне 2024−2025 года.

Читайте: «Новая почта» обновила свое приложение. Какие новые функции добавили

Напомним

Supernova Airlines была основана в 2021 году. Компания получила сертификат эксплуатанта по номеру UA 062. Это позволяет начать собственные грузовые авиарейсы.

В мае 2023 Supernova Airlines выполнила свой первый авиарейс по маршруту «Рига — Жешув — Рига». Первый рейс был выполнен в кооперации с латвийской авиакомпанией RAF-Avia на самолете ATR 72.

За год работы в Европе «Новая почта» доставила 1,3 млн посылок. В целом по результатам прошлого года «Новая почта» доставила на 30% больше посылок, чем в 2022-м — 412 млн отправлений.

С начала 2024-го группа уже открыла 23 заграничных отделения, план до конца года — еще около 40 отделений, сообщил СЕО Nova Post Europe. Из новых рынков — Австрия и Нидерланды.

До сентября 2024 года компания рассчитывала выйти на рынки 18 стран.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
Studen3
Studen3
23 сентября 2024, 10:29
#
Молодцы
+
0
Три літри
Три літри
23 сентября 2024, 10:30
#
А ще у Нової пошти новий застосунок. Трохи глючить місцями і незвичний. Але сподіваюсь що в нього завезуть альбомну орієнтацію екрану для планшетів.
+
0
Три літри
Три літри
23 сентября 2024, 10:32
#
Не помітив що про це вже є новина
+
+15
chc788
chc788
23 сентября 2024, 11:08
#
Навіщо фото літака АН — 26 як що річ іде про Boing?
+
0
Три літри
Три літри
23 сентября 2024, 12:35
#
Ну бо не царська це справа гуглити актуальні фото. Яке нагуглили — таке і вставили.

Навіть інтерфакс впорався краще ніж Мінфін
https://interfax.com.ua/news/general/1015139.html
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