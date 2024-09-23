Авиакомпания «Новой почты» выполнила первый рейс в ЕС на собственном самолете

Авиакомпания Supernova Airlines, входящая в состав группы NOVA («Новая почта»), совершила первый международный рейс на собственном самолете Boeing 757−200 °F под украинским флагом, пишет Forbes.ua.

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Что известно

18 сентября 2024 года авиакомпания Supernova выполнила первый рейс на самолете Boeing 737−800SF под флагом Украины с украинскими регистрационными знаками UR-NPA.

Это был сертификационный полет — один из завершающих шагов в процессе внедрения Госавиаслужбой Украины типа «Боинг 737−800SF» в сертификат эксплуатанта авиакомпании Supernova, сообщили в пресс-службе NOVA.

Регулярную коммерческую эксплуатацию самолета группа рассчитывает начать в зимнем сезоне 2024−2025 года.

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Напомним

Supernova Airlines была основана в 2021 году. Компания получила сертификат эксплуатанта по номеру UA 062. Это позволяет начать собственные грузовые авиарейсы.

В мае 2023 Supernova Airlines выполнила свой первый авиарейс по маршруту «Рига — Жешув — Рига». Первый рейс был выполнен в кооперации с латвийской авиакомпанией RAF-Avia на самолете ATR 72.

За год работы в Европе «Новая почта» доставила 1,3 млн посылок. В целом по результатам прошлого года «Новая почта» доставила на 30% больше посылок, чем в 2022-м — 412 млн отправлений.

С начала 2024-го группа уже открыла 23 заграничных отделения, план до конца года — еще около 40 отделений, сообщил СЕО Nova Post Europe. Из новых рынков — Австрия и Нидерланды.

До сентября 2024 года компания рассчитывала выйти на рынки 18 стран.