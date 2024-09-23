Президент подписал закон об увеличении оборонных расходов бюджета на 500 млрд грн

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в бюджет на 2024 год, предусматривающий увеличение расходов на оборону почти на 500 млрд. грн. Об этом говорится в карте закона, размещенной на сайте Верховной Рады.

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Что известно

Согласно информации на сайте парламента, закон, принятый депутатами 18 сентября, был передан президенту на подписание 20 сентября. В тот же день Зеленский подписал документ.

Напомним

18 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11417 по увеличению бюджета в этом году на 500 млрд грн на военные нужды.

Согласно пояснительной записке предлагается скорректировать бюджет на 434 млрд грн, а именно: увеличить расходы на 500 млрд грн (из них для сектора безопасности и обороны на 495 млрд грн) и сократить расходы и предоставление кредитов на 65,7 млрд грн.

Для покрытия дополнительных расходов предусмотрено увеличить доходы бюджета на 214 млрд. грн. и финансирование бюджета по долговым операциям на 220 млрд. грн.

3 сентября Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект № 11417 по увеличению расходов бюджета на оборону на 500 млрд грн.