Нацбанк аннулировал лицензию страховой компании «Оранта-Сич»

Национальный банк принял решение об отнесении страховщика ЧАО «СК «ОРАНТА-СИЧ» к категории неплатежеспособных и аннулировать лицензию на осуществление деятельности по страхованию. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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По результатам безвыездного надзора за деятельностью страховщика установлено несоблюдение им требований к платежеспособности. А именно: по состоянию на 01 июля 2024 размер приемлемого регулятивного капитала для выполнения требований к минимальному капиталу ЧАО «СК «ОРАНТА-СИЧ» (ЕГРПОУ 02307292) на более 50% меньше уровня минимального капитала, установленного нормативно-правовыми актами регулятора.

Также ЧАО «СК «ОРАНТА-СИЧ» не выполнило требования статей 117 и 118 Закона Украины «О страховании» о необходимости представления плана в течение 15 дней со дня выявления соответствующих обстоятельств.

Решение о применении меры воздействия принято 19 сентября 2024 и вступило в силу в этот же день.