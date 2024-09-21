Украина собирается реструктуризировать ВВП-варранты

Украина намерена договориться о реструктуризации с владельцами государственных деривативов, привязанных к темпам роста ВВП (так называемых ВВП-варрантов). Об этом сказал правительственный уполномоченный по управлению государственным долгом Юрий Буца в интервью Reuters, передает Liga.net.

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Украина выпустила ВВП-варранты в 2015 году, чтобы «подсластить» предварительную реструктуризацию государственного долга. Любой рост ВВП Украины более 3% в год означает необходимость производить выплаты владельцам варрантов, и в мае 2025 года, если ничего не сделать, Украине придется выплатить «сотни миллионов долларов» за рост ВВП на 5,3% в 2023 году.

В августе 2024 года Украина выплатила $70,5 млн по ВВП-варрантам, но уже 27 августа Кабинет министров ввел мораторий на следующие выплаты.

Срок действия варрантов истекает только в 2041 году, и выплаты по ним могут серьезно замедлить послевоенное восстановление Украины.

«Это следующая задача», — сказал Буца, говоря о реструктуризации ВВП-варрантов. Он надеется, что это удастся сделать в «относительно короткий срок».

Он сказал, что пока нет финального предложения реструктуризации, но Украина планирует «работать добросовестно, как и во время переговоров по суверенным еврооблигациям», потому что после войны намерена вернуться на международные рынки капитала.

На вопрос, может ли Украине понадобиться еще одна полномасштабная реструктуризация, если война затянется, Буца ответил: «Хотелось бы, чтобы этого не было, но мы этого не исключаем». Он добавил, что потребности в реструктуризации вызваны не нестабильной финансовой политикой, а войной.