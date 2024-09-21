Баффет додатково продав акції Bank of America на $900 млн

Холдинг Баффета Berkshire Hathaway продолжает сокращать свой пакет в Bank of America Corp, и в рамках последних сделок продал акции компании на общую сумму почти $900 млн. Об этом пишет Investing.com.

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Детали сделок

Сделки проходили в течение трех дней по разным ценам за акцию, что свидетельствует о стратегическом подходе к продаже.

Первая сделка состоялась 17 сентября, когда Berkshire Hathaway продала 3 966 178 акций по средневзвешенной цене $39,5778. На следующий день было продано еще 6 883 333 акции по средней цене $39,706. Серия продаж завершилась 19 сентября, при этом крупнейшая продажа за один день составила 11 422 560 акций по средневзвешенной цене $40,779, а цены варьировались от $40,06 до $41,0450.

Эти продажи скорректировали долю Berkshire Hathaway в Bank of America, которая теперь составляет 10,8%.

Почему это важно

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета известна своим обширным инвестиционным портфелем, включающим значительные доли в крупнейших американских компаниях. Bank of America — один из крупнейших финансовых институтов в США, и инвесторы внимательно следят за движением акций Berkshire Hathaway в поисках потенциальных рыночных сигналов.

В августе сообщалось, что Уоррен Баффетт продал акции Bank of America на $982.

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