Уоррен Баффетт продал акции Bank of America на $982 млн после того, как они выросли на 31%. Об этом сообщает Bloomberg.
Уоррен Баффет продал 13% акции Bank of America и заработал $5,4 млрд
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Berkshire Hathaway Inc сократила долю этих акций в портфеле почти на 13% в серии продаж с середины июля, получив $5,4 миллиарда дохода.
В этом году акции выросли на 31% к началу распродажи. С того времени они упали на 10% до $39,67.
Berkshire все еще остается крупнейшим акционером банка — с 903,8 миллионами акций на сумму $35,9 миллиардов, исходя из цены закрытия во вторник.
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Источник: Минфин
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