Национальный банк считает курс гривны к доллару, который правительство закладывает в государственный бюджет исключительно расчетным. Этот курс не влияет на решение НБУ. Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий во время брифинга по монетарной политике.
В НБУ прокомментировали курс гривны по 45 грн/$, заложенный в бюджете на 2025 год
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«Что касается курса, заложенного в бюджет, то НБУ никогда не привязывается к этому показателю, он исключен расчетным. Для нас имеет значение фактический курс, определяемый рынком», — сказал он.
Гелетий отметил, что в НБУ всегда говорят о том, что завышенный курс может привести к завышенным налогам на импорт, может позволить в результате конвертации больший объем международной помощи в гривневом эквиваленте.
«Но это исключен расчет», — добавил замглавы НБУ.
Напомним
В конце прошлой недели Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год, в котором курс гривны закладывается на уровне 45 грн/$.
Источник: Минфин
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