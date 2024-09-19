ЕС выделяет 160 млн евро на подготовку энергосистемы Украины к зиме

Евросоюз предоставляет 160 млн евро , чтобы помочь Украине подготовиться к еще одной зиме в условиях российских ударов по энергосистеме. Об этом объявила на брифинге президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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Восстановление энергосистемы

Она отметила, что ЕС предоставляет дополнительную сумму объемом около 160 млн евро на эту зиму, что будет включать 60 млн евро гуманитарной помощи — например, на обустройство пунктов обогрева и обогреватели, и около 100 млн. евро на ремонтные работы и генерацию из возобновляемых источников.

«И эта сумма — 100 млн — предоставляется из доходов от замороженных в Европе российских активов. Это абсолютно справедливо, чтобы Россия заплатила за разрушенное», — объявила фон дер Ляен.

Фон дер Ляен отметила, что с начала полномасштабной войны ЕС предоставил на энергетическую поддержку Украины около 2 млрд евро — и это минимальная оценка, поскольку не учитывает стоимость всего оборудования, предоставленного физически.

Среди прочего Украина получила более 10 тысяч генераторов и трансформаторов через Механизм гражданской защиты ЕС.