Биткоин вырос выше $62 000, Binance запустила мини-игру в Telegram: что нового на крипторынке

Биткоин вырос выше $62 000 после решения ФРС

Федеральная резервная система США (ФРС) приняла решение впервые с марта 2020 года снизить базовую ставку и сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) до 4,75−5%. На фоне этой новости курс биткоина вырос выше $62 000. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $62 030. В сутки актив вырос на 2,65%, за неделю — на 7,05%.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост. Больше всего за 24 часа выросла цена Solana (+5,68%) и Toncoin (+4,76%).

Revolut намерена запустить собственный стейблкоин — СМИ

Цифровой банк Revolut планирует вывести на рынок собственный стейблкоин. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на собственные источники.

Журналисты утверждают, что компания намерена присоединиться к таким игрокам рынка, как Ripple Labs, PayPal и BitGo, также активно работающим в этом направлении.

Отмечается, что представитель Revolut заявил о желании компании расширить криптовалютные предложения. Для этого банк будет опираться на подход, основанный на соблюдении требований, что позволит ему стать «безопасной гаванью» для сообщества цифровых активов, подчеркнул он.

Revolut значительно продвинулся в создании стейблокина, утверждают в СМИ. При этом никаких подробностей по активу представитель компании, который общался с журналистами, не стал называть.

«Криптовалюты являются важной частью нашей веры в банковское дело без границ, и мы имеем четкую миссию — стать самым безопасным и доступным поставщиком услуг по цифровым активам», — говорится в письме, которое получили журналисты.

Binance запустила мини-игру в Telegram

Криптовалютная биржа Binance запустила мини-игру в мессенджере Telegram под названием Moonbix.

Служба поддержки клиентов Binance в X сообщила, что утечка информации о так называемой «тапалке» произошла ранее запланированной даты запуска продукта. В заявлении также говорится, что в Binance очень рады реакции сообщества, однако министерство дорабатывают.

Команда принесла извинения пользователям за неудобства и отметила, что рассмотрит индивидуальные случаи с пострадавшими. Также в компании призывали быть осторожными, поскольку существуют сапоги, выдающиеся себя за Moonbix.

Бывшие сотрудники Coinbase и Goldman Sachs запустили криптобиржу TrueX

Двое бывших сотрудников компании Coinbase и банка Goldman Sachs Вишал Гупта и Патрик Маккрири запустили некастодиальную криптобиржу TrueX.

Гупта раньше возглавлял Coinbase. Также он работал в компании Circle, занимаясь выпуском стейблкоина USDC. МакКрири, со своей стороны, занимал руководящий пост в бирже. Оба ранее работали в Goldman Sachs.

Как и Coinbase, TrueX будет использовать стейблкоины для расчетов. На начальном этапе лучшим активом будет PYUSD, но позже трейдеры смогут свободно переключаться между разными стабильными монетами, подчеркнул Гупта.

Кастодиальные услуги примет компания Paxos. При этом платформа выходит на рынок с ограниченным перечнем услуг, признался ее соучредитель.

«Клиенты теперь требуют безопасности подлинного разделения исполнения и хранения. Наша команда усердно работала над удовлетворением этих потребностей, используя стейблкоины для содействия эффективным решениям по ликвидности и расчетам. При поддержке нашей талантливой команды и преданных инвесторов, мы с гордостью представляем платформу следующего поколения, которая переопределяет ожидания трейдеров», — говорится в сообщении.

Пока услуги TrueX будут доступны только институциональным инвесторам в США. При этом трейдеры смогут торговать исключительно на спотовом рынке.

Также в компании отметили, что биржа привлекла $9 млн. инвестиций на посевном этапе. Средства предоставили такие контрагенты, как RRE Ventures, Reciprocal Ventures, Hack VC, Paxos, Solana Foundation и Aptos.