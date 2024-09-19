Украинцы продолжают отдавать предпочтение бензиновым авто. ​​Самые популярные модели августа

Украинцы продолжают отдавать предпочтение автомобилям, оборудованным бензиновыми ДВС. В августе автопарк страны пополнили 3,3 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 35% больше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.

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В то же время доля бензиновых авто в общих продажах новых легковых автомобилей уменьшилась. Если в августе 2023 г. они охватывали 43% рынка новых автомобилей, то сейчас — 41%.

Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер MAZDA CX5.

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Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:

Mazda CX5 — 275 ед.;

KIA Sportage — 216 ед.;

Skoda Octavia — 187 ед.;

Hyundai Tucson — 167 ед.;

Renault Duster — 166 ед.

Среди импортируемых подержанных легковых автомобилей бензиновые авто также удерживают первенство. Почти 46% подержанных автомобилей, перешедших в августе на украинские номера, были бензиновые (более 11,8 тыс. ед.). Их средний возраст составил 9,7 года

Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто: