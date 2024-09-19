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19 сентября 2024, 9:44 Читати українською

Цены на золото обновили исторический максимум после снижения ставки ФРС

Цены на золото обновили рекорд. Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах в среду, 18 сентября, выросла на 1,25% — до $2624,9 за унцию.

Цены на золото обновили рекорд.
Фото: depositphotos

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Исторический рекорд

Стоимость драгоценного переписала исторический рекорд после решения ФРС США снизить ставку на 50 б.п. Это произошло впервые более чем за четыре года. Регулятор удерживал ставку на уровне 5,25−5,5% годовых с июля 2023 года. Ставка в США больше года находилась на максимуме более чем за 20 лет.

Читайте: Золото вновь бьет рекорды на фоне прогноза снижения ставки ФРС

Напомним

Ранее аналитики Goldman Sachs предупреждали, что цены на золото могут упасть, если ФРС на сентябрьском заседании решит сократить ставку всего на 25 базисных пунктов.

С начала 2024 года золото подорожало более чем на 20%. Спрос на драгоценный металл вырос на ожиданиях снижения процентной ставки ФРС США, активных покупок со стороны крупнейших центральных банков и роста интереса к активу-убежищу из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Читайте: Кийосаки предсказал взрывной рост цен на золото на снижении ставки ФРС

В Goldman Sachs ожидают роста цен на золото до $2700 за унцию к началу 2025 года. Их прогноз приводит Reuters.

«Несмотря на то, что предполагается некоторое падение цен на золото в случае снижения процентной ставки ФРС на 25 б.п., мы подтверждаем рекомендацию по долгосрочным инвестициям в золото и сохраняем целевую цену на уровне $2700 за унцию к началу 2025 года», — говорится в сообщении инвестбанка.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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