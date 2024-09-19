Цены на золото обновили исторический максимум после снижения ставки ФРС

Цены на золото обновили рекорд. Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах в среду, 18 сентября, выросла на 1,25% — до $2624,9 за унцию.

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Исторический рекорд

Стоимость драгоценного переписала исторический рекорд после решения ФРС США снизить ставку на 50 б.п. Это произошло впервые более чем за четыре года. Регулятор удерживал ставку на уровне 5,25−5,5% годовых с июля 2023 года. Ставка в США больше года находилась на максимуме более чем за 20 лет.

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Напомним

Ранее аналитики Goldman Sachs предупреждали, что цены на золото могут упасть, если ФРС на сентябрьском заседании решит сократить ставку всего на 25 базисных пунктов.



С начала 2024 года золото подорожало более чем на 20%. Спрос на драгоценный металл вырос на ожиданиях снижения процентной ставки ФРС США, активных покупок со стороны крупнейших центральных банков и роста интереса к активу-убежищу из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

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В Goldman Sachs ожидают роста цен на золото до $2700 за унцию к началу 2025 года. Их прогноз приводит Reuters.



«Несмотря на то, что предполагается некоторое падение цен на золото в случае снижения процентной ставки ФРС на 25 б.п., мы подтверждаем рекомендацию по долгосрочным инвестициям в золото и сохраняем целевую цену на уровне $2700 за унцию к началу 2025 года», — говорится в сообщении инвестбанка.