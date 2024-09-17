Кийосаки предсказал взрывной рост цен на золото на снижении ставки ФРС

Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки посоветовал инвесторам вкладываться в золото и серебро, а также в биткоин, прежде чем ФРС США начнет снижать процентные ставки. По его прогнозам, в ближайшее время цены на биткоины, золото и серебро ждет взрывной рост. Об этом он написал в соцсети X.

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Прогноз Кийосаки

«Цены на биткоины, золото и серебро вот-вот взорвутся», — заявил Роберт Кийосаки.

По его словам, на рынке будет много проигравших, когда денежно-кредитная политика ФРС развернется и регулятор снизит процентные ставки. Участники рынка начнут продавать облигации США, которые Кийосаки назвал фальшивыми активами, и переметнутся в реальные активы, такие как недвижимость, золото, серебро и биткоины. Те, у кого есть золото, серебро и биткоины, станут богаче, а остальные понесут большие убытки, считает Роберт Кийосаки.

Ставка ФРС

ФРС уже больше года удерживает процентные ставки на максимуме с начала 2001 года — сейчас они находятся на уровне 5,25−5,5%. По данным инструмента CME FedWatch, сейчас рынки оценивают вероятность снижения процентной ставки США на 25 б.п. по итогам заседания ФРС 18 сентября в 41%, а вероятность снижения на 50 б.п. — в 59%. Решение ФРС по ставкам по итогам двухдневного заседания станет известно в среду, 18 сентября.

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Цены на золото, серебро

На прошлой неделе цены на золото выросли до рекордного уровня в ожидании скорого снижения ставок ФРС США, а также на фоне сохранения геополитической напряженности. Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) в пятницу впервые в истории превысила отметку $2600 за унцию. За последние 12 месяцев цены на золото и серебро выросли примерно на 33%.



По мнению Роберта Кийосаки, сейчас нет особого смысла обсуждать, во что лучше вкладываться — в золото или биткоин.

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«Это похоже на то, как люди обсуждали бы, какая машина лучше — Ferrari или Lamborghini, в то время как они ездят на автобусе. Те, кто владеет золотом, серебром и биткоинами, станут богаче и смогут позволить себе Ferrari или Lamborghini, в то время как остальным останется только говорить себе: „Мне действительно не нравятся ни Ferrari, ни Lamborghini“. Это называется „разговор неудачника“. Пожалуйста, не будь неудачником», — написал Кийосаки.

Напомним

Кийосаки неоднократно говорил об увеличивающемся пузыре на рынке и предупреждал, что в итоге он схлопнется.

В прошлом году Роберт Кийосаки заявил, что ждет величайшей катастрофы в мировой истории на финансовых рынках, и советовал инвесторам к ней подготовиться. Он рекомендовал им изменить структуру своих портфелей в пользу золота, серебра, биткоина, недвижимости и акций нефтяных компаний.



Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» предупредил, что американские рынки акций, облигаций и недвижимости могут рухнуть, а участники торгов начнут скупать золото, серебро, а также биткоин. По его словам, Америка разорена и инвесторам стоит вложиться в защитные активы, пока на рынках не начался обвал.

По мнению Кийосаки, современный антикризисный портфель должен состоять на 75% из золота, серебра и биткоинов и на 25% из акций нефтяных компаний и недвижимости. «Такая структура, возможно, и позволит вам пережить величайшую катастрофу в мировой истории», — написал он.



Роберт Кийосаки также называл доллар США «фальшивыми деньгами». По словам предпринимателя, вера в доллар США в скором времени будет разрушена.