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16 сентября 2024, 17:10 Читати українською

Золото вновь бьет рекорды на фоне прогноза снижения ставки ФРС

Цены на золото идут вверх в понедельник, достигнув рекордного уровня благодаря ослаблению доллара и перспективе агрессивного смягчения денежно-кредитной политики США. Об этом пишет Reuters.

Цены на золото идут вверх в понедельник, достигнув рекордного уровня благодаря ослаблению доллара и перспективе агрессивного смягчения денежно-кредитной политики США.
Фото: depositphotos

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Золото бьет рекорд

Спотовая цена на золото к 12:59 выросла на 0,34% до $2.585,37​ за тройскую унцию, после достижения рекордной отметки в $2.589,59.

В центре внимания на этой неделе находится заседание Федеральной резервной системы США. Трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в 59%.

Первое снижение ставки в США все ближе, и за ним последуют новые, что окажет поддержку золоту, отметил Джованни Стауново из UBS.

Читайте: Цена на золото поставила очередной рекорд

«Какие-либо обновления точечного график-прогноза ФРС, вероятно, приведут к волатильности в ближайшее время, но я считаю, что в ближайшие месяцы цены будут расти», — сказал он.

Макроэкономические и геополитические тревоги, выборы в США и вероятный рост волатильности на фондовых рынках также являются весомыми аргументами в пользу увеличения инвестиций в золото, отметили в записке аналитики ANZ.

«Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе цены на золото поднимутся до $2.700 и достигнут максимума в $2.900 к концу 2025 года», — добавили аналитики.

Читайте: Темп роста цен на серебро может опередить золото. Но только в следующем году

Цены на серебро, платину, палладий

  • Палладий подорожал на 0,29% до $1.071,53​​ за унцию.

  • Серебро прибавило в стоимости 0,95% до $30,95​ за унцию, ранее в ходе сессии достигнув максимума двух месяцев.

  • Цена на платину опустилась на 0,55% до $989,8.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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