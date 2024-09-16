Золото вновь бьет рекорды на фоне прогноза снижения ставки ФРС

Цены на золото идут вверх в понедельник, достигнув рекордного уровня благодаря ослаблению доллара и перспективе агрессивного смягчения денежно-кредитной политики США. Об этом пишет Reuters.

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Золото бьет рекорд

Спотовая цена на золото к 12:59 выросла на 0,34% до $2.585,37​ за тройскую унцию, после достижения рекордной отметки в $2.589,59.

В центре внимания на этой неделе находится заседание Федеральной резервной системы США. Трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в 59%.

Первое снижение ставки в США все ближе, и за ним последуют новые, что окажет поддержку золоту, отметил Джованни Стауново из UBS.

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«Какие-либо обновления точечного график-прогноза ФРС, вероятно, приведут к волатильности в ближайшее время, но я считаю, что в ближайшие месяцы цены будут расти», — сказал он.

Макроэкономические и геополитические тревоги, выборы в США и вероятный рост волатильности на фондовых рынках также являются весомыми аргументами в пользу увеличения инвестиций в золото, отметили в записке аналитики ANZ.

«Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе цены на золото поднимутся до $2.700 и достигнут максимума в $2.900 к концу 2025 года», — добавили аналитики.

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