Чтобы светофоры в Киеве работали во время отключения света, необходимо несколько лет и до 4 миллиардов

Подключение всех светофоров Киева к линиям критической инфраструктуры может занять несколько лет. Кроме того, на это нужно от 2 до 4 млрд. грн. Об этом сообщил Киевсовет в ответ на петицию граждан.

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В Киевсовете отметили, что выборочное оставление в работе линий, питающих светофоры на территории Киева и подлежащих полному отключению, «не представляется возможным».

«Следует учитывать, что изменение точки подключения светофорных объектов затруднено необходимостью осуществления ряда организационно-правовых и технических мероприятий», — заявили в ответе.

В сообщении говорится, что электроприемники по надежности электроснабжения делятся на три категории. Светофоры относятся к наиболее незащищенной (третьей) категории.

«Условия для возможности подключения светофорных объектов столицы к первой категории надежности электроснабжения токоприемников возможны только при условии внесения соответствующих изменений в ДБН, не относящуюся к компетенции Киевского городского совета и его исполнительного органа», — говорится в ответе.

Киевские власти отметили, что в целях решения вопроса надлежащего функционирования светофоров, расположенных на территории столицы, установлено более 280 шкафов резервного питания, которые помогают работать в период отключения электропитания.

Напомним

Бывший глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что в холодную погоду зимой отключения света будут даже при условии, что реализуют все планы по ремонту объектов генерации.