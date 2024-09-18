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18 сентября 2024, 17:05 Читати українською

Чтобы светофоры в Киеве работали во время отключения света, необходимо несколько лет и до 4 миллиардов

Подключение всех светофоров Киева к линиям критической инфраструктуры может занять несколько лет. Кроме того, на это нужно от 2 до 4 млрд. грн. Об этом сообщил Киевсовет в ответ на петицию граждан.

Подключение всех светофоров Киева к линиям критической инфраструктуры может занять несколько лет.
Фото: pixabay.com

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В Киевсовете отметили, что выборочное оставление в работе линий, питающих светофоры на территории Киева и подлежащих полному отключению, «не представляется возможным».

«Следует учитывать, что изменение точки подключения светофорных объектов затруднено необходимостью осуществления ряда организационно-правовых и технических мероприятий», — заявили в ответе.

В сообщении говорится, что электроприемники по надежности электроснабжения делятся на три категории. Светофоры относятся к наиболее незащищенной (третьей) категории.

«Условия для возможности подключения светофорных объектов столицы к первой категории надежности электроснабжения токоприемников возможны только при условии внесения соответствующих изменений в ДБН, не относящуюся к компетенции Киевского городского совета и его исполнительного органа», — говорится в ответе.

Киевские власти отметили, что в целях решения вопроса надлежащего функционирования светофоров, расположенных на территории столицы, установлено более 280 шкафов резервного питания, которые помогают работать в период отключения электропитания.

Напомним

Бывший глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что в холодную погоду зимой отключения света будут даже при условии, что реализуют все планы по ремонту объектов генерации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

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0
mantis05
mantis05
18 сентября 2024, 17:26
#
А сделать как Японии, с диодами и солнечная панель+ вертикальный ветрячок и xpon подключение, не?)
Одна точка на перекрестов у них стоит 1.2кк йен, т. е. 8500 баксов. Наши умельцы могут сделать минимум в 2 раза дешевле, потому что у них высокая добавочная стоимость на рабочую силу. Фактически, можно на каждый перекресток Украины таких по 5 штук ставить на те деньги. Какие молодцы)
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0
Три літри
Три літри
18 сентября 2024, 18:06
#
Думаєш це буде дешевше?

Он у Львові поставили — коштує більше ніж моя машина.
+
0
mantis05
mantis05
18 сентября 2024, 18:58
#
Так дело то в стоимости) закуплякеров у нас просто много, которые на 5 умножают, если не на 10. Кушать то хочется, и не масло на хлебе, а чтобы икра была.
+
+14
82845392
82845392
18 сентября 2024, 18:31
#
В Чугуеве Харьковской области что-то такое делали, но тут 2 проблемы: 1. нужны аккумы (т.к. даже в световой день зимой или осенью может не хватить питалова), которые придется периодически менять, 2. 8500 на светофорный объект — оно так примерно и выйдет по деньгам :) А если еще и оптику тянуть к каждому — то и дороже/дольше, проще на GPRS (но тут уже к моб. операторам вопросы — насколько они готовы к отключениям).
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mantis05
mantis05
18 сентября 2024, 18:59
#
LTO 5S хватает в Японии в Накагаве, а там и часы не переводят на зиму и у ниъ световой день такой же. Наверное, это всё ниндзюцу :D
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0
Moonlighter
Moonlighter
18 сентября 2024, 18:56
#
Крім того, на це потрібно від 2 до 4 млрд грн.

В Киеве 8000 светофоров, то есть чтоб подключить их к критической инфраструктуре, каждый обойдется от $6000 до $12 000? Я может чего-то не понимаю, но что конкретно входит в эту стоимость?

Під'єднання всіх світлофорів Києва до ліній критичної інфраструктури може зайняти кілька років.

У местных властей было это время с 2022 года. 2 года уже прошло, и единственное что они сделали за этот период это нашли время чтоб ответить на петицию) Петицию!) Какого черта люди вообще должны писать петиции по поводу работы светофоров?

Если нет денег, то поставьте патрульных на каждый большой или оживленный перекресток во время отключений света хотя бы в час-пик. Я за этот год видел регулировщиков один раз. Чем у нас занимается патрульная полиция во время отключений света, если это их обязанности?
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