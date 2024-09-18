Подключение всех светофоров Киева к линиям критической инфраструктуры может занять несколько лет. Кроме того, на это нужно от 2 до 4 млрд. грн. Об этом сообщил Киевсовет в ответ на петицию граждан.
Чтобы светофоры в Киеве работали во время отключения света, необходимо несколько лет и до 4 миллиардов
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В Киевсовете отметили, что выборочное оставление в работе линий, питающих светофоры на территории Киева и подлежащих полному отключению, «не представляется возможным».
«Следует учитывать, что изменение точки подключения светофорных объектов затруднено необходимостью осуществления ряда организационно-правовых и технических мероприятий», — заявили в ответе.
В сообщении говорится, что электроприемники по надежности электроснабжения делятся на три категории. Светофоры относятся к наиболее незащищенной (третьей) категории.
«Условия для возможности подключения светофорных объектов столицы к первой категории надежности электроснабжения токоприемников возможны только при условии внесения соответствующих изменений в ДБН, не относящуюся к компетенции Киевского городского совета и его исполнительного органа», — говорится в ответе.
Киевские власти отметили, что в целях решения вопроса надлежащего функционирования светофоров, расположенных на территории столицы, установлено более 280 шкафов резервного питания, которые помогают работать в период отключения электропитания.
Напомним
Бывший глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что в холодную погоду зимой отключения света будут даже при условии, что реализуют все планы по ремонту объектов генерации.
Комментарии - 6
Одна точка на перекрестов у них стоит 1.2кк йен, т. е. 8500 баксов. Наши умельцы могут сделать минимум в 2 раза дешевле, потому что у них высокая добавочная стоимость на рабочую силу. Фактически, можно на каждый перекресток Украины таких по 5 штук ставить на те деньги. Какие молодцы)
Он у Львові поставили — коштує більше ніж моя машина.
В Киеве 8000 светофоров, то есть чтоб подключить их к критической инфраструктуре, каждый обойдется от $6000 до $12 000? Я может чего-то не понимаю, но что конкретно входит в эту стоимость?
Під'єднання всіх світлофорів Києва до ліній критичної інфраструктури може зайняти кілька років.
У местных властей было это время с 2022 года. 2 года уже прошло, и единственное что они сделали за этот период это нашли время чтоб ответить на петицию) Петицию!) Какого черта люди вообще должны писать петиции по поводу работы светофоров?
Если нет денег, то поставьте патрульных на каждый большой или оживленный перекресток во время отключений света хотя бы в час-пик. Я за этот год видел регулировщиков один раз. Чем у нас занимается патрульная полиция во время отключений света, если это их обязанности?