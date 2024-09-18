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18 сентября 2024, 16:44 Читати українською

Канада резко сократила выдачу виз и планирует уменьшить количество иностранцев в стране

Канада выдает все меньше виз по всем основаниям, число отказов превысило объем одобренных разрешений. Вдобавок, в страну не пускают многих людей, которые уже прибыли к границе с официальными документами. В 2024 году пограничники Канады не разрешили въезд в среднем более 3700 человек в месяц, пишет Reuters.

Канада выдает все меньше виз по всем основаниям, число отказов превысило объем одобренных разрешений.

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Что известно

В июле Канада отказала во въезде 5 853 иностранным путешественникам, в том числе студентам, рабочим и туристам, что является максимальным показателем по крайней мере с января 2019 года.

В среднем с января по июль 2024 года отказы пограничников получали 3727 иностранных путешественников в месяц, что на 633 или на 20% больше, чем в 2023-м.

В июле сотрудники полиции сочли не подходящими для проживания в Канаде 285 владельцев виз, что также является максимальным показателем за последние несколько лет.

Читайте: Канада откроет разрешения на работу украинским беженцам, но не всем

Представитель Канадского агентства пограничной службы заявил, что изменения в выводах о недопустимости могут быть вызваны особенностями миграции или изменениями политики и решаются в каждом конкретном случае.

Иммиграционный департамент Канады в январе, феврале, мае и июне выдал больше отказов, чем одобрений по гостевым визам.

Количество утвержденных разрешений на учебу и работу также снизилось с многолетних максимумов в 2023 и 2022 годах.«Канадцы хотят систему, которая не выходит из-под контроля», — заявил в августе министр иммиграции Марк Миллер.

Чиновники считают, что департамент «привержен справедливому и недискриминационному применению иммиграционной политики и процедур», и объясняют сокращение числа разрешений на учебу ограничением, которые было объявлено в январе. Однако, похоже, что спад начался в прошлом году.

CTV News добавляет, что Канада, вдобавок, ограничит количество низкооплачиваемых иностранных работников и в целом рассмотрит возможность снижения целевых показателей иммиграции.

Премьер-министр Джастин Трюдо призывает предприятия нанимать канадцев, а не иностранцев.

В ответ на растущую критику большого притока временных работников из других стран федеральное правительство возвращает правила, существовавшие до пандемии.

Тогда предприятиям было сложнее нанимать низкооплачиваемых работников из-за рубежа. Выступая перед журналистами на выездном заседании кабинета министров либералов в Галифаксе Трюдо сказал, что его правительство ослабило правила, чтобы помочь предприятиям, столкнувшимся с нехваткой рабочей силы, оправиться от пандемии. Сейчас экономическая ситуация изменилась, у Канады больше нет такой потребности.

«Нам нужно, чтобы канадские предприятия инвестировали в обучение и технологии, а не увеличивали свою зависимость от дешевой иностранной рабочей силы», — сказал Трюдо.

С 26 сентября правительство будет отказывать в приеме на работу временных иностранных работников с низкой заработной платой в регионах с уровнем безработицы от 6% и выше.

Работодателям будет разрешено нанимать максимум 10% кадров по программе временного привлечения иностранных сотрудников вместо 20%. Работники, нанятые в рамках программы с низкой оплатой труда, смогут проработать максимум один год — раньше было два.

Напомним

По данным Службы иммиграции, беженцев и гражданства Канады, в 2023 году выдано 183 820 временных разрешений для иностранных работников.

В 2019 их было 98 025, то есть зафиксирован рост на 88%. По действующей пока программе Канада планирует принять 485 000 иностранцев в 2024 году и по 500 000 в 2025—2026, но, видимо, она будет изменена.

Члены правительства заявляют о нескольких проектах по преобразованию иммиграционного законодательства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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