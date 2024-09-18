Австрийская железная дорога открывает движение по железной дороге, соединяющей Вену и Будапешт, где несколько дней поезда не курсировали из-за наводнения в Европе. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Укрзализныця возобновила движение поездов в столицу Австрии
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Обновление по движению поездов:
- Беспересадочные вагоны Киев — Вена уже направляются в Вену и отправятся 18 сентября из Вены;
- Поезд № 146 Чоп — Вена также восстанавливает привычный маршрут в Вену.
- Поезд № 143 Вена — Чоп возобновит курсирование из Вены, начиная с завтра, 19 сентября.
Сегодня, 18 сентября, он отправится все еще с пограничной станции Хедьешалом в Венгрии, однако добраться до Хедьешалома или Будапешта уже возможно по железной дороге.
Напомним
«Минфин» писал, что Укрзализныця сообщила об изменениях международных рейсов из-за наводнения в Европе.
Источник: Минфин
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