Укрзализныця возобновила движение поездов в столицу Австрии

Австрийская железная дорога открывает движение по железной дороге, соединяющей Вену и Будапешт, где несколько дней поезда не курсировали из-за наводнения в Европе. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Обновление по движению поездов:

Беспересадочные вагоны Киев — Вена уже направляются в Вену и отправятся 18 сентября из Вены;

Поезд № 146 Чоп — Вена также восстанавливает привычный маршрут в Вену.

Поезд № 143 Вена — Чоп возобновит курсирование из Вены, начиная с завтра, 19 сентября.

Сегодня, 18 сентября, он отправится все еще с пограничной станции Хедьешалом в Венгрии, однако добраться до Хедьешалома или Будапешта уже возможно по железной дороге.

Напомним

«Минфин» писал, что Укрзализныця сообщила об изменениях международных рейсов из-за наводнения в Европе.