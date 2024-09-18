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18 сентября 2024, 14:23 Читати українською

Импорт золота в Индию в августе подскочил до рекордных $10 млрд

Индия в августе 2024 года импортировала золота на $10,06 млрд, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности страны.

Индия в августе 2024 года импортировала золота на $10,06 млрд, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности страны.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЗачем Индия скупает золотоЭто вдвое больше, чем в августе 2023 года, втрое больше, чем в июле 2024 года, и вообще, по оценкам индийских СМИ, является историческим рекордом.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Зачем Индия скупает золото

Это вдвое больше, чем в августе 2023 года, втрое больше, чем в июле 2024 года, и вообще, по оценкам индийских СМИ, является историческим рекордом.

Замминистра торговли и промышленности Индии Сунил Бартвал среди вероятных факторов роста импорта золота назвал снижение пошлин, рост мировых цен на золото, а также накопление запасов драгметалла в преддверии праздничного сезона.

В июле импортные пошлины на золото в Индии резко снизились — с 15% до 6%, на Доре — с 14,35% до 5,35%.

Читайте: Кийосаки предсказал взрывной рост цен на золото на снижении ставки ФРС

Аналитики прогнозировали, что такие меры дадут толчок спросу на золото. Кавита Чако из World Gold Council оценивала дополнительный спрос во втором полугодии в 50 тонн и более.

Всего за 8 месяцев года импорт золота в Индию составил $32,294 млрд, что на 30% больше результата соответствующего периода прошлого года.

Читайте: Золото вновь бьет рекорды на фоне прогноза снижения ставки ФРС

Индия — один из крупнейших потребителей золота в мире, хотя сама его почти не производит. По итогам первого полугодия страна импортировала почти 305 тонн золота на $19,103 млрд. В натуральном выражении объем вырос на 5%, в стоимостном — на 17%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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