В августе ВВП Украины вырос на 3,5%. Минэкономики назвало основные драйверы роста

В августе ВВП вырос на 3,5% по сравнению с августом прошлого года: основные драйверы роста — промышленность, транспорт, строительство и внутренняя торговля. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

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Рост ВВП

За восемь месяцев этого года рост ВВП оценивается на уровне 3,9% [±1%] по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

«Основной вклад в рост экономики внесла промышленность и позитивная динамика в транспорте, строительстве и внутренней торговле. Кроме того, в августе впервые за последние три месяца бизнес улучшил оценки деятельности на ближайшую перспективу. Также впервые за последние два месяца улучшились потребительские настроения. Это обусловлено минимальными „веерными“ отключениями электроэнергии в течение месяца», — подчеркнула министр экономики Юлия Свириденко.

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По ее словам, динамика роста экономики за первые восемь месяцев 2024 года на уровне 3,9% сейчас соответствует обновленному правительственному прогнозу. Рост реального ВВП по итогам 2024 г. ожидается на уровне 3,5%.

В то же время, дефицит квалифицированных специалистов негативно влияет на ожидания бизнеса и сдерживает их экономическую активность.

Свириденко отметила, что в августе положительные тенденции промышленности сформировались благодаря стабильному доступу предприятий к электроэнергии. Многие компании наладили ее прямой импорт.

Также она отметила работу Украинского морского коридора и высокий инвестиционный спрос на машиностроение и строительные материалы.

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Оживление промышленности оказало положительное влияние на транспортную отрасль — выросли объемы внутренних железнодорожных перевозок и переработки грузов в морских портах. В строительстве выросли объемы строительно-монтажных работ. Основным драйвером отрасли стали восстановление поврежденной критической инфраструктуры, проведение капитальной реконструкции и ремонт дорожного покрытия на аварийных участках.

Во внутренней торговле наблюдался рост оборота за счет увеличения потребительского спроса.

Падение объемов производства в сельском хозяйстве повлекло за собой меньшие объемы урожая яровых культур по сравнению с прошлым годом. На это повлияли погодные условия в период вегетации и созревания растений.

Однако положительная динамика сохраняется в животноводстве благодаря стабильному спросу на внутреннем рынке и государственной поддержке производителей.