В августе ВВП Украины вырос на 3,5%. Минэкономики назвало основные драйверы роста

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 сентября 2024, 11:02 Читати українською

В августе ВВП Украины вырос на 3,5%. Минэкономики назвало основные драйверы роста

В августе ВВП вырос на 3,5% по сравнению с августом прошлого года: основные драйверы роста — промышленность, транспорт, строительство и внутренняя торговля. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

В августе ВВП вырос на 3,5% по сравнению с августом прошлого года: основные драйверы роста — промышленность, транспорт, строительство и внутренняя торговля.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рост ВВП

За восемь месяцев этого года рост ВВП оценивается на уровне 3,9% [±1%] по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

«Основной вклад в рост экономики внесла промышленность и позитивная динамика в транспорте, строительстве и внутренней торговле. Кроме того, в августе впервые за последние три месяца бизнес улучшил оценки деятельности на ближайшую перспективу. Также впервые за последние два месяца улучшились потребительские настроения. Это обусловлено минимальными „веерными“ отключениями электроэнергии в течение месяца», — подчеркнула министр экономики Юлия Свириденко.

Читайте: ВВП Украины вырос на 3,7% — Минэкономики

По ее словам, динамика роста экономики за первые восемь месяцев 2024 года на уровне 3,9% сейчас соответствует обновленному правительственному прогнозу. Рост реального ВВП по итогам 2024 г. ожидается на уровне 3,5%.

В то же время, дефицит квалифицированных специалистов негативно влияет на ожидания бизнеса и сдерживает их экономическую активность.

Свириденко отметила, что в августе положительные тенденции промышленности сформировались благодаря стабильному доступу предприятий к электроэнергии. Многие компании наладили ее прямой импорт.

Также она отметила работу Украинского морского коридора и высокий инвестиционный спрос на машиностроение и строительные материалы.

Читайте: Заморозка минимальной зарплаты и четверть ВВП на войну: каким будет бюджет-2025

Оживление промышленности оказало положительное влияние на транспортную отрасль — выросли объемы внутренних железнодорожных перевозок и переработки грузов в морских портах. В строительстве выросли объемы строительно-монтажных работ. Основным драйвером отрасли стали восстановление поврежденной критической инфраструктуры, проведение капитальной реконструкции и ремонт дорожного покрытия на аварийных участках.

Во внутренней торговле наблюдался рост оборота за счет увеличения потребительского спроса.

Падение объемов производства в сельском хозяйстве повлекло за собой меньшие объемы урожая яровых культур по сравнению с прошлым годом. На это повлияли погодные условия в период вегетации и созревания растений.

Однако положительная динамика сохраняется в животноводстве благодаря стабильному спросу на внутреннем рынке и государственной поддержке производителей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами