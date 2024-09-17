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17 сентября 2024, 19:48 Читати українською

ИТ-индустрия под угрозой: Инвесторы обеспокоены возможным повышением налогов в «Дия.City»


Инвесторы и ИТ-бизнес в Украине выражают серьезную обеспокоенность по поводу возможного повышения налогов для специалистов резидентов «Дия.City». Об этом сообщает IT Ukraine Assotiation.

Инвесторы и ИТ-бизнес в Украине выражают серьезную обеспокоенность по поводу возможного повышения налогов для специалистов резидентов «Дия.
Фото: city.diia.gov.ua

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«Законопроект № 11416-д, который предусматривает повышение военного сбора до 5%, нарушает ранее гарантированные государством стабильные условия налогообложения и угрожает потере доверия к Украине со стороны иностранных партнеров», — говорится в сообщении.

ИТ-сообщество отмечает, что эти изменения могут привести к выходу компаний из правового режима «Дия.City», релокации основной активности ИТ бизнеса в другие юрисдикции, снижению конкурентоспособности и потере инвестиций, ставя под угрозу существование и работу отрасли в Украине.

Согласно закону Украины «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине», государство гарантировало неизменность условий для режима «Дия.City» в течение 25 лет.

По мнению представителей ИТ-индустрии, ориентированной на экспорт и являющейся одним из ключевых источников наполнения государственного бюджета во время войны, внезапные изменения инвестиционного режима и налоговая неопределенность становятся серьезным вызовом.

Это может привести к оттоку международных инвестиций и снижению доверия к государству со стороны иностранных партнеров.

Ключевые игроки ИТ-рынка призывают к существенной доработке законопроекта № 11416-д и требуют безотлагательно провести совместную рабочую встречу с представителями профильных комитетов Верховной Рады, Министерством цифровой трансформации, Министерством экономики, Офисом Президента Украины, Советом по поддержке предпринимательства в условиях военного положения и Национальным инвестиционным советом. Письма с призывом к диалогу уже направлены в соответствующие государственные органы.

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Почему новый законопроект представляет угрозу для всей ИТ-индустрии в Украине

Гарантии стабильности условий в «Дия.City» в течение 25 лет, предусмотренные законом, неоднократно озвучивались инвестором руководством государства. Нормы законопроекта № 11416-д, фактически изменяющие условия режима «Дия.City», приведут к негативным последствиям, в частности:

  • Ухудшение конкурентоспособности украинских компаний на международном рынке из-за повышения себестоимости услуг.
  • Выход многих компаний из правового режима «Дия.City».
  • Требования инвесторов к релокации деятельности в другие юрисдикции с меньшим уровнем рисков, льготным режимом и более высоким уровнем налоговой предсказуемости.
  • Неиспользование гиг-контрактов как формы сотрудничества из-за утраты налоговой эффективности.

«По оценкам экспертов, если налоговые изменения будут введены, это может привести к падению ИТ-отрасли до 30% уже в 2025 году, массовым увольнениям, сокращению количества рабочих мест, ухудшению торгового баланса и уменьшению валютной выручки, налоговым поступлениям», — отметили в Ассоциации.

По мнению представителей индустрии, законопроект № 11416-д нуждается в существенной доработке, поскольку он не решает проблемы теневой экономики, повышая налоговую нагрузку на прозрачный и ответственный бизнес, добросовестно уплачивающий налоги.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

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0
Три літри
Три літри
17 сентября 2024, 20:18
#
ІТ-спільнота наголошує, що ці зміни можуть призвести до виходу компаній з правового режиму «Дія.City», релокації основної активності ІТ бізнесу в інші юрисдикції, зниження конкурентоспроможності та втрати інвестицій, ставлячи під загрозу існування та роботу галузі в Україні.

Хіба ці компанії сплачують військовий збір?
+
0
Три літри
Три літри
17 сентября 2024, 20:19
#
Чому новий законопроєкт є загрозою для всієї ІТ-індустрії в Україні

Хіба українська ІТ-індустрія працює за нормами Дія.Сіті? Ні.
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