ИТ-индустрия под угрозой: Инвесторы обеспокоены возможным повышением налогов в «Дия.City»

Инвесторы и ИТ-бизнес в Украине выражают серьезную обеспокоенность по поводу возможного повышения налогов для специалистов резидентов «Дия.City». Об этом сообщает IT Ukraine Assotiation.

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«Законопроект № 11416-д, который предусматривает повышение военного сбора до 5%, нарушает ранее гарантированные государством стабильные условия налогообложения и угрожает потере доверия к Украине со стороны иностранных партнеров», — говорится в сообщении.

ИТ-сообщество отмечает, что эти изменения могут привести к выходу компаний из правового режима «Дия.City», релокации основной активности ИТ бизнеса в другие юрисдикции, снижению конкурентоспособности и потере инвестиций, ставя под угрозу существование и работу отрасли в Украине.

Согласно закону Украины «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине», государство гарантировало неизменность условий для режима «Дия.City» в течение 25 лет.

По мнению представителей ИТ-индустрии, ориентированной на экспорт и являющейся одним из ключевых источников наполнения государственного бюджета во время войны, внезапные изменения инвестиционного режима и налоговая неопределенность становятся серьезным вызовом.

Это может привести к оттоку международных инвестиций и снижению доверия к государству со стороны иностранных партнеров.

Ключевые игроки ИТ-рынка призывают к существенной доработке законопроекта № 11416-д и требуют безотлагательно провести совместную рабочую встречу с представителями профильных комитетов Верховной Рады, Министерством цифровой трансформации, Министерством экономики, Офисом Президента Украины, Советом по поддержке предпринимательства в условиях военного положения и Национальным инвестиционным советом. Письма с призывом к диалогу уже направлены в соответствующие государственные органы.

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Почему новый законопроект представляет угрозу для всей ИТ-индустрии в Украине

Гарантии стабильности условий в «Дия.City» в течение 25 лет, предусмотренные законом, неоднократно озвучивались инвестором руководством государства. Нормы законопроекта № 11416-д, фактически изменяющие условия режима «Дия.City», приведут к негативным последствиям, в частности:

Ухудшение конкурентоспособности украинских компаний на международном рынке из-за повышения себестоимости услуг.

Выход многих компаний из правового режима «Дия.City».

Требования инвесторов к релокации деятельности в другие юрисдикции с меньшим уровнем рисков, льготным режимом и более высоким уровнем налоговой предсказуемости.

Неиспользование гиг-контрактов как формы сотрудничества из-за утраты налоговой эффективности.

«По оценкам экспертов, если налоговые изменения будут введены, это может привести к падению ИТ-отрасли до 30% уже в 2025 году, массовым увольнениям, сокращению количества рабочих мест, ухудшению торгового баланса и уменьшению валютной выручки, налоговым поступлениям», — отметили в Ассоциации.

По мнению представителей индустрии, законопроект № 11416-д нуждается в существенной доработке, поскольку он не решает проблемы теневой экономики, повышая налоговую нагрузку на прозрачный и ответственный бизнес, добросовестно уплачивающий налоги.