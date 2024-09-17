Секонд-хенд из США. Какие авто покупают украинцы

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано почти 5,2 тыс. подержанных легковушек из США. Итак, каждая пятая подержанная легковушка, которая в августе перешла на украинские номера была из США, сообщает Укравтопром.

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Авторынок подержанных авто

По сравнению с августом 2023 г. спрос на «американцев» с пробегом увеличился почти на 83%.

Наибольшая доля из этого количества (42%) — машины с бензиновыми двигателями.

Электромобили охватили 38%.

Гибридные — 8%.

Дизельным и авто с ГБО принадлежит по 6%.

Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце — 5,5 лет.

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В топ-5 подержанных авто