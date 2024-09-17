Секонд-хенд из США. Какие авто покупают украинцы

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано почти 5,2 тыс. подержанных легковушек из США. Итак, каждая пятая подержанная легковушка, которая в августе перешла на украинские номера была из США, сообщает Укравтопром.
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Авторынок подержанных авто
По сравнению с августом 2023 г. спрос на «американцев» с пробегом увеличился почти на 83%.
- Наибольшая доля из этого количества (42%) — машины с бензиновыми двигателями.
- Электромобили охватили 38%.
- Гибридные — 8%.
- Дизельным и авто с ГБО принадлежит по 6%.
Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце — 5,5 лет.
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В топ-5 подержанных авто
- Tesla Model Y — 567 ед.;
- Tesla Model 3 — 547 ед.;
- Ford Escape — 329 ед.;
- Tesla Model S — 265 ед.;
- Jeep Cherokee — 259 ед.
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Источник: Минфин
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