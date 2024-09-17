Во вторник, 17 сентября, отключения электроэнергии в Украине не запланированы. Об этом сообщила компания ДТЭК.
Укрэнерго: 17 сентября отключения электроэнергии не запланированы
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Без отключений
«Согласно информации от „Укрэнерго“, вторник должен пройти без отключений электричества», — говорится в сообщении.
Напомним
12 сентября в Киеве, а также в ряде областей вернулись стабилизационные отключения электроэнергии.
Причина введения ограничений — снижение эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС.
Бывший глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что в холодную погоду зимой отключения света будут даже при условии, что реализуют все планы по ремонту объектов генерации.
Источник: Минфин
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