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16 сентября 2024, 19:18 Читати українською

Dow Jones установил новый исторический рекорд

Промышленный индекс Dow Jones подскочил на открытии торгов в понедельник, превысив рекордное закрытие 30 августа, в то время как S&P 500 и Nasdaq потеряли позиции, пишет Market Watch.

Промышленный индекс Dow Jones подскочил на открытии торгов в понедельник, превысив рекордное закрытие 30 августа, в то время как S&P 500 и Nasdaq потеряли позиции, пишет Market Watch.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости«В течение нескольких недель ожидания рынка были направлены на снижение ставки на 25 базисных пунктов, но теперь они, похоже, сместились в сторону 50 базисных пунктов», — говорится в записке Криса Ларкина, управляющего директора по торговле и инвестициям в E-Trade из Morgan Stanley.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«В течение нескольких недель ожидания рынка были направлены на снижение ставки на 25 базисных пунктов, но теперь они, похоже, сместились в сторону 50 базисных пунктов», — говорится в записке Криса Ларкина, управляющего директора по торговле и инвестициям в E-Trade из Morgan Stanley.

Эксперт указывает на повышенную волатильность на Уолл-Стрит в ходе торгов минувшей недели.

«S&P 500 показал самый большой рост за прошлую неделю после самого большого падения с марта 2023 года. Направление этой недели будет зависеть от решения ФРС и от того, что скажет председатель ФРС Джером Пауэлл на своей пресс-конференции после объявления решения по ставке», — сказал Ларкин.

Dow вырос на 265 пунктов, или 0,6%, до 41 659, превысив предыдущее рекордное значение 41 563,08, установленное 31 августа.

Индекс S&P 500 снизился на 0,1%, а NASDAQ Composite упал на 0,9% в начале сессии понедельника.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
16 сентября 2024, 19:51
#
Волатильність то на крипті:)))
+
0
R S
R S
16 сентября 2024, 21:24
#
Чем выше вершина — тем больней падать.
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