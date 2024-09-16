Dow Jones установил новый исторический рекорд

Промышленный индекс Dow Jones подскочил на открытии торгов в понедельник, превысив рекордное закрытие 30 августа, в то время как S&P 500 и Nasdaq потеряли позиции, пишет Market Watch.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«В течение нескольких недель ожидания рынка были направлены на снижение ставки на 25 базисных пунктов, но теперь они, похоже, сместились в сторону 50 базисных пунктов», — говорится в записке Криса Ларкина, управляющего директора по торговле и инвестициям в E-Trade из Morgan Stanley.

Эксперт указывает на повышенную волатильность на Уолл-Стрит в ходе торгов минувшей недели.

«S&P 500 показал самый большой рост за прошлую неделю после самого большого падения с марта 2023 года. Направление этой недели будет зависеть от решения ФРС и от того, что скажет председатель ФРС Джером Пауэлл на своей пресс-конференции после объявления решения по ставке», — сказал Ларкин.

Dow вырос на 265 пунктов, или 0,6%, до 41 659, превысив предыдущее рекордное значение 41 563,08, установленное 31 августа.

Индекс S&P 500 снизился на 0,1%, а NASDAQ Composite упал на 0,9% в начале сессии понедельника.